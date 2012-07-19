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От создателей жилого комплекса «Снегири»…

19 июля 2012, 13:11
Новый жилой комплекс в самом центре Тюмени на улице Минской возводит компания «Элит Строй» - тот застройщик, что строит в микрорайоне Восточном-2 комплекс «Снегири».

Новый жилой комплекс в самом центре Тюмени на улице Минской возводит компания «Элит Строй» - тот застройщик, что строит в микрорайоне Восточном-2 комплекс «Снегири».

Покупатели восторженно отзываются о планировках и площадях квартир в «Снегирях». Новый комплекс «Дом на Минской» удивит покупателей еще более изощренными планировочными решениями. Квартиры в нем будут не только самые разные по площади, но и с по-особому угловатыми, округлыми комнатами, а также двухэтажные квартиры. В некоторых апартаментах будут и балконы, и лоджии, а в некоторых – зимний сад. План дома и проектная декларация располагается на сайте застройщика.

Комплекс будет расположен напротив рынка «Минский» и соединит уже существующие здания под номерами 63 и 63/1 по улице Минской. По плану застройщика, жилой комплекс будет построен и введен в эксплуатацию в декабре 2013 года.

Пока продажи в строящемся объекте не открыты. Как сообщили в офисе застройщика, они будут открыты с 20 июля. Сейчас пока можно выбрать квартиру и забронировать. Стоимость квадратного метра зависит от площади квартиры, варьируется от 60 до 70 тысяч рублей за «квадрат».

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