От создателей жилого комплекса «Снегири»…

Покупатели восторженно отзываются о планировках и площадях квартир в «Снегирях». Новый комплекс «Дом на Минской» удивит покупателей еще более изощренными планировочными решениями. Квартиры в нем будут не только самые разные по площади, но и с по-особому угловатыми, округлыми комнатами, а также двухэтажные квартиры. В некоторых апартаментах будут и балконы, и лоджии, а в некоторых – зимний сад. План дома и проектная декларация располагается на сайте застройщика.