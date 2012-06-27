Цыган из Заречного не переселят на Лесобазу

«Цыгане же тоже люди. Мы не против их, мы против того, что с нами не посоветовались», - прокомментировала Альбина Михайловна. И, если они законно проживают в Нахаловке, то пусть инвестор им законно и дает жилье, считает Селезнева. Когда переселяют граждан из ветхого жилья, им дают другое равноценное по площади жилье, в тех же многоэтажках. Депутат уверена, что отдельного специального поселка ни для каких других, особенных категорий граждан не возводят. Другой вопрос, что цыгане не хотят заселяться в многоэтажки «Европейского», а хотят в малоэтажное жилье. «Мы все граждане – и закон для нас един», - считает депутат.