Цыган из Заречного не переселят на Лесобазу

Цыганскую общину, которая в настоящее время проживает в микрорайоне Европейском в Тюмени, не переселят на Лесобазу. Сегодня об этом сообщила депутат Тюменской городской Думы Альбина Селезнева.
Оказывается, на территории Лесобазы уже был поставлен забор, за которым должен был возводиться малоэтажный поселок для цыган, но Альбина Михайловна об этом и не знала. Внимательные жители сообщили ей о ситуации. Совместными усилиями жители добились того, что цыганский поселок на Лесобазу переселен не будет. «Мы собрали 8 тысяч подписей, а наш губернатор очень прислушивается к мнению жителей», - сообщила в прямом эфире радио «Априори» депутат. На сегодня забор и строительный вагончик демонтированы.
«Цыгане же тоже люди. Мы не против их, мы против того, что с нами не посоветовались», - прокомментировала Альбина Михайловна. И, если они законно проживают в Нахаловке, то пусть инвестор им законно и дает жилье, считает Селезнева. Когда переселяют граждан из ветхого жилья, им дают другое равноценное по площади жилье, в тех же многоэтажках. Депутат уверена, что отдельного специального поселка ни для каких других, особенных категорий граждан не возводят. Другой вопрос, что цыгане не хотят заселяться в многоэтажки «Европейского», а хотят в малоэтажное жилье. «Мы все граждане – и закон для нас един», - считает депутат.
Александр Щиголь, директор по продажам компании «Партнер-Инвест», которая ведет комплексную застройку «Европейского», подтвердил, что на Лесобазу цыган не переселят. Но информацию о том, куда они поедут жить раскрывать не стал, сообщив только, что к октябрю текущего года переселение состоится.