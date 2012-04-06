Регистрировать недвижимость будем через нотариусов?

Если же осуществляемая сделка в итоге приведет к результатам, повлекшим за собой финансовые и имущественные потери или ущемление прав одной из сторон, нотариус будет нести ответственность за последствия. Сейчас все сделки с недвижимостью на территории страны регистрируются в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.