Регистрировать недвижимость будем через нотариусов?

Таким образом, по словам министра, нотариусам придется детально изучать обстоятельство предстоящей сделки, предупреждать граждан об особенностях сделки и возможных рисках, а также проверять законность всех предыдущих манипуляций с данным имуществом.
Если же осуществляемая сделка в итоге приведет к результатам, повлекшим за собой финансовые и имущественные потери или ущемление прав одной из сторон, нотариус будет нести ответственность за последствия. Сейчас все сделки с недвижимостью на территории страны регистрируются в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.