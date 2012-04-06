nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Регистрировать недвижимость будем через нотариусов?

6 апреля 2012, 16:01
В будущем нотариусы будут отвечать за регистрацию сделок с недвижимым имуществом. Они будут нести ответственность за свои действия.

Об этом рассказал министр юстиции Александр Коновалов, передает ProНедвижимость.

Таким образом, по словам министра, нотариусам придется детально изучать обстоятельство предстоящей сделки, предупреждать граждан об особенностях сделки и возможных рисках, а также проверять законность всех предыдущих манипуляций с данным имуществом.

Если же осуществляемая сделка в итоге приведет к результатам, повлекшим за собой финансовые и имущественные потери или ущемление прав одной из сторон, нотариус будет нести ответственность за последствия. Сейчас все сделки с недвижимостью на территории страны регистрируются в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

#Новости#Регистрация#Россия#Нотариусы#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25