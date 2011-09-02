Любовь в каждом вздохе, в каждом поступке

Втянувшись в историю, мы переносимся почти на 400 лет назад. Казалось бы, другое время — другие проблемы, вопросы, искания, но это не так. Для всех времен остаются актуальными отношения между властью и искусством, в «Мольере» — они представлены «королем-солнцем» Людовиком XIV и труппой великого драматурга, в наше время и в нашем городе — театром драмы и департаментом по культуре. О том, что исполнитель роли Мольера и нынешний директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев проводит параллели между главным героем и собой, он упоминал на пресс-конференции, предшествующей премьере спектакля. «Постановка „Мольера“ несколько символична, — поделился Сергей Осинцев. — Мольер был директором своего театра, актером, режиссером. Мое директорство совпало с первой новой ролью — Мольера, который тоже был директором театра».