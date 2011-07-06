Оперный фестиваль поразит не только исполнением, но и женщинами божественной красоты

Сегодня, 6 июля на сцене Тюменской филармонии исполнят историческую оперу о русском характере и судьбах нашей родины «Князь Игорь». Спектакль откроет грандиозное для культурной жизни нашего города событие — первый оперный фестиваль в Тюмени.
Почему оперный фестиваль так необходим Тюмени и что такое театр «Новая опера», который исполнит все спектакли фестиваля, рассказали на пресс конференции директор Тюменской филармонии Михаил Бирман и главный режиссер московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова Валерий Раку.
Оперный фестиваль Тюмени просто необходим, считает Михаил Бирман. По его мнению, в отсутствие оперного театра тюменцы должны иметь возможность хоть раз в год утолить оперный голод, увидеть оперы в классическом их виде, познакомиться с лучшими театрами России. Было бы здорово, если бы это стало традицией. Летний оперный фестиваль — попытка приобщить тюменцев к великому искусству.
Величие и красоту оперного жанра тюменцам донесет театр «Новая опера» — одна из лучших оперных трупп в стране. По словам режиссера театра, половину солистов «Новой оперы» время от времени приглашают выступить в Большом театре, потому что в нем таких басов, сопрано, баритонов, теноров нет. В «Новой опере» работают лучшие из лучших: так, на кастинге, который проходил в мае на 5 мест претендовали около 400 человек. Всего в труппе 70 оперных певцов, 140 хоровых певцов, 140 человек играют в оркестре.
Говоря об отборе в труппу, Валерий Васильевич признался, что их театр занимается «тщательной селекцией» артистов, певцов. По его словам, молодежи нужно подавать очень высокий уровень выступлений: на сцене должны быть красивые, божественные, сексуальные женщины. При этом они должны петь так, чтобы хотелось летать. Когда такой уровень есть, есть и постоянные аншлаги, поэтому в «Новую оперу» попасть практически невозможно.
Первой оперой, которую покажут в рамках «Летнего оперного фестиваля в Тюмени» 6 июля станет «Князь Игорь». Ее шумная премьера состоялась всего несколько месяцев назад. В Москве «Князь Игорь» имеет колоссальный успех. Это исторический спектакль с соответствующими костюмами, декорациями, но с немного необычной концепцией. Сегодня эта опера почти не идет в российских оперных театрах, хотя раньше она была практически обязательной частью их репертуара.
Желание привезти в Тюмень именно «Князя Игоря» принадлежит директору Тюменской филармонии Михаилу Бирману. Режиссер театра считал, что «вывезти» эту оперу невозможно, потому что в ней занято минимум 180 человек, очень много декораций. «Сегодня мы начинаем монтировать их, будем делать это всю ночь и завтрашний день», — поделился режиссер. Но Михаил Михайлович настоял на том, чтобы привезли ее.
Искрометный спектакль «Севильский цирюльник», который тюменцы увидят 7 июля, был поставлен театром 2 года назад. Это веселый, радостный спектакль: Италия, canzone, Фигаро, божественная Розина, которую исполняет Галина Королева, обладающая одним из лучших колоратурных сопрано в России. «Она роскошная красавица, ведь сегодня в опере важно не только петь, но и выглядеть так, чтобы хотелось видеть. Ее обаяние, лукавство, раскованность доставляют колоссальное удовольствие», — отметил Валерий Раку. «Севильский цирюльник» решен в стиле ретро
Третий спектакль, который жители Тюменской области уже видели, «Борис Годунов» представят 8 июля. Он прозвучит в академическом решении, с декорациями, светом. Бориса Годунова исполняет один из лучших басов Виталий Ефанов. Спектакль красивый, яркий, энергичный, поэтому зрители должны получить удовольствие.
На следующий день «Новая опера» переместится в Тобольск, где исполнит оперу «Руслан и Людмила» в театрализованном концертном исполнении. Это один из первых спектаклей, который сделан в концепции Евгения Владимировича Колобова, чье имя носит театр «Новая опера». В «Руслана и Людмилу» заключена мысль о России, ее народе, сказочность, возвышенность восприятия мира. А атмосфера кремля заставит музыку оперы звучать совершенно по-другому.
Говоря о возникновении театра, Валерий Раку рассказал, что «Новая опера» едва ли не единственный случай в истории оперного искусства, когда театр строился для художника. «Мы остаемся „влюбленными“ в Юрия Лужкова и всегда ему благодарны, потому что он действительно сделал для культуры многое. Отстроил театры, содержал труппы, дал артистам работу — это огромный вклад в культуру», — признался режиссер театра.
Опера сейчас находится не на взлете, что делается для ее популяризации, задал вопрос один из журналистов. Действительно, согласился режиссер «Новой оперы», для советского поколения опера была центром культурной жизни — она звучала из репродукторов, все голоса были известны, люди любили ее, посещали. Сейчас, конечно, масса других увлечений, особенно у молодежи. Так, раньше было нормальным отдавать ребенка учиться в музыкальную школу, сейчас же думают, прежде всего, о таких занятиях, которые будут полезны для будущего заработка.
Как популяризировать оперу? Первый пусть — опуститься до уровня массовой культуры. Этим путем пыталась идти и «Новая опера». Режиссер признался, что они пробовали современный подход — использовали видео, проекцию. Но это не привлекло народ.
Весьма успешно по этому пути пошли во Франции. Рингтоны, которые сегодня используются в мобильных телефонах, на 90% состоят из оперных шлягеров. Это использовали французы, сделав оперно-балетное супершоу, и театр «Новая опера» принял участие в этом проекте. Полуторачасовое шоу было составлено по принципу телефонных звонков — 3-4 -минутных шлягеров. Выступали с таким концертом не в оперных залах, а в мощных спортивно-концертных залах на
«Мы дали 42 представления во Франции. Меньше 3 тысяч человек на каждое из них не приходило. Молодежь слушала и воспринимала, потому что ей это близко. Может быть, это один из путей. Но зрители, которые понимают, пойдут в другую оперу — им нужно изысканное, тонкое, до конца прочитанное. Они могут без одной купюры по 5 часов слушать оперу», — рассказал Валерий Раку.
Второй путь, который избрала «Новая опера» — тщательный подбор артистов, чтобы они во время выступления радовали не только слух, но и глаз. Такой подход обеспечивает театру очень высокий уровень и, соответственно, любовь зрителей.
Во время летнего оперного фестиваля в Тюмени будет сыграно четыре оперы. Директор филармонии рассказал, что не все оперы пользуются ажиотажным спросом у тюменцев, на что режиссер московского театра отреагировал так: «Мне будет жалко, если тюменский зритель пройдет мимо этих спектаклей, ведь ваш город не избалован настоящей оперой. Но я уверен, что после „Князя Игоря“ Тюмень „зазвенит“ так, что на „Бориса Годунова“ билетов не будет».