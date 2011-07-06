Оперный фестиваль поразит не только исполнением, но и женщинами божественной красоты

Опера сейчас находится не на взлете, что делается для ее популяризации, задал вопрос один из журналистов. Действительно, согласился режиссер «Новой оперы», для советского поколения опера была центром культурной жизни — она звучала из репродукторов, все голоса были известны, люди любили ее, посещали. Сейчас, конечно, масса других увлечений, особенно у молодежи. Так, раньше было нормальным отдавать ребенка учиться в музыкальную школу, сейчас же думают, прежде всего, о таких занятиях, которые будут полезны для будущего заработка.