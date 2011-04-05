Медицина по страховке — здоровый коллектив

В Тюмени договоры о добровольном медицинском страховании своих сотрудников в основном заключают западные компании. Забота о здоровье сотрудников — правило хорошего тона, которое, к сожалению, пока не очень прижилось у местных работодателей. Помимо ментальных причин, существует и обычное недопонимание между поставщиками услуги и ее потребителем. Из-за того, что страховщики и медики не могут договориться, страдают, прежде всего, потребители.
Казалось бы, очевидно, что чем шире список медучреждений, оказывающих услуги по ДМС, тем удобнее пациентам. Но сразу несколько представителей частных стоматологических клиник посетовали на то, что страховые компании не хотят заключать с ними договор. В ответ замдиректора тюменского филиала компании «Югория» Алия Ерофеева озвучила общеизвестный факт: стоматологические кабинеты создаются по несколько штук каждый месяц. Брать на себя риск, чтобы помочь начинающему предпринимателю, никто не обязан. Если же клиника существует больше года, но с ней никто не желает заключать договор, значит, этого не хочет потребитель, считают страховщики. Получается, выход у молодых компаний один — работать так, чтобы пациенты стали требовать у своего работодателя включения клиники в вожделенный список. Работодатель, в свою очередь, должен потребовать этого у страховой компании.
Впрочем, у медиков также нашлись претензии к страхователям. «Из
Как известно, сейчас договор ДМС можно заключить по двум схемам — по рисковой или депозитной. Если с депозитами все понятно (услуги в медучреждениях оказываются ровно на ту сумму, что предоставил работодатель), то по рисковой системе возникает немало нареканий. Как заметил главный уролог области Николай Казеко, проблема в том, что для врачей не существует понятия «клиент», для них все посетители — пациенты. Страховщики же продают услугу, заботясь о выгоде, а не о реальной помощи больным. Так, в большинство программ ДМС не включают реабилитацию, несмотря на то, что это — неотъемлемое условие для выздоровления пациента. Работодатели также отметили, что сегодня не существует программ, по которым можно было бы оформить полис на ребенка. Кроме того, в список болезней, которые лечат по ДМС, не включены, например, онкозаболевания. «Сегодня гражданин, получающий серьезное заболевание, остается с ним один на один. Страховая медицина не выполняет чаяния граждан», — заявил директор управления по работе с персоналом Сбербанка России Михаил Кружинов. Впрочем, он добавил, что включение всех заболеваний в список тех, что будут лечиться по ДМС, было бы не по карману большинству работодателей.
Его поддержал заместитель директора тюменского филиала «РОСНО» Николай Чикишев: «Честный договор, который покрывал бы все, невозможен». В этом случае выход один: поддержать сотрудника работодатель может лично. Как вариант, компании предложили страховать людей от несчастного случая, но это уже совсем другая история.