Медицина по страховке — здоровый коллектив

Как известно, сейчас договор ДМС можно заключить по двум схемам — по рисковой или депозитной. Если с депозитами все понятно (услуги в медучреждениях оказываются ровно на ту сумму, что предоставил работодатель), то по рисковой системе возникает немало нареканий. Как заметил главный уролог области Николай Казеко, проблема в том, что для врачей не существует понятия «клиент», для них все посетители — пациенты. Страховщики же продают услугу, заботясь о выгоде, а не о реальной помощи больным. Так, в большинство программ ДМС не включают реабилитацию, несмотря на то, что это — неотъемлемое условие для выздоровления пациента. Работодатели также отметили, что сегодня не существует программ, по которым можно было бы оформить полис на ребенка. Кроме того, в список болезней, которые лечат по ДМС, не включены, например, онкозаболевания. «Сегодня гражданин, получающий серьезное заболевание, остается с ним один на один. Страховая медицина не выполняет чаяния граждан», — заявил директор управления по работе с персоналом Сбербанка России Михаил Кружинов. Впрочем, он добавил, что включение всех заболеваний в список тех, что будут лечиться по ДМС, было бы не по карману большинству работодателей.