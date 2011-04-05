Бродячие собаки в Тюмени: гуманный путь решения проблемы есть

После обращения в прокуратуру с требованием проверки деятельности питомника, Анне Москвиной пришел ответ — за 11 месяцев было отловлено 3313 животных, из них только 376 попали в приют. Остальные 3 тысячи «умерли по дороге в результате возраста или возможной передозировки» (так сформулировано в ответе). Девушка сомневается, что все они были такие старые и именно в этот момент умерли. «По широко известной информации, 30 собак в месяц питомник пристраивает, за 11 месяцев это 330 псов, значит, стерилизовали почти за год только 50 собак. Разве это может глобально повлиять на ситуацию?», — задает риторический вопрос Анна Москвина. К тому же, по словам девушки, акты приемки выполненных работ по отлову собак подписываются не глядя. Судя по тому, что собак в городе меньше не становится, реальное количество отловленных собак значительно меньше официальных 3313.