Бродячие собаки в Тюмени: гуманный путь решения проблемы есть

Накануне в пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол, на котором руководитель тюменского общества защиты животных Анна Москвина предложила программу по разрешению сложной ситуации с животными в Тюмени гуманным способом.
Так, в нашем городе обитает около 5 тысяч бездомных собак. Помимо отрицательного влияния на санитарную ситуацию (животные становятся переносчиками инфекционных заболеваний, загрязняют почву фекалиями с паразитами), собаки представляют определенную угрозу и для жителей города. Анна Москвина рассказала, что в 2009 году в Тюмени в Санэпидемстанцию обратились 600 человек, укушенных бездомными собаками. Для сравнения, случаев укуса домашними собаками было 900.
Откуда и почему появляются бездомные животные? Руководитель тюменского общества защиты животных формулирует ответ так: во-первых, из-за того, что собак и кошек теряют и выбрасывают (таких животных меньше половины), во-вторых, из-за размножения бездомных и, особенно, домашних собак, преимущественно в частном секторе. Девушка считает, что нужно стерилизовать порядка
Пожалуй, главная особенность программы по сокращению численности бездомных животных, которую продвигает руководитель тюменского общества защиты животных — то, что это не программа по стерилизации. Она не требует повышенных финансовых затрат — сегодня столько же тратится на отлов собак, а со временем расходы даже уменьшатся. Еще одна характеристика программы — комплексность. По мнению Анны, нужно действовать одновременно в нескольких направлениях, иначе эффекта не будет.
Итак, чтобы решить проблему бездомных животных, в первую очередь необходимо учесть всех бездомных и домашних собак. Способами идентификации могут быть таблички на ошейниках (собаки растут, шеи увеличиваются, поэтому это не лучший вариант), клеймо, электронный чип. Профессор кафедры незаразных болезней Тюменской государственной сельскохозяйственной академии Борис Королев предложил еще один вариант — выжигание холодом. По его словам, на месте такого выжигания у животного вырастает белая шерсть, рисунок которой позволяет идентифицировать четвероногое.
Следующий пункт в программе — социальная реклама, которая воспитает во владельцах животных ответственность и будет пропагандировать стерилизацию. Но, чтобы она была массовой, без помощи администрации города не обойтись.
Третье направление — договоренность о льготной цене на стерилизацию с владельцами ветеринарных клиник. Такую акцию уже проводил благотворительный фонд «Горячей линии «Потеряшки».
Кроме этого, для кого-то стерилизация может быть бесплатной, это даст экономический эффект. «Лучше один раз государству потратить 1,5 тыс. руб. на стерилизацию, чем отлавливать потомство. 12 щенков в год — это в общей сложности примерно 12 тыс. руб.», — считает руководитель общества.
В-четвертых, необходимо принять изменения в правила содержания домашних животных. И в первую очередь нужно обратить внимание на частный сектор и промзоны. Последние — очень большой поставщик бездомных животных. Анна Москвина, считает, что руководителей предприятий нужно обязать следить за их территорией.
В-пятых, каждый тюменец должен знать о существовании единой базы потерянных и найденных животных, как, например, у «Потеряшек». Благодаря такой базе каждый тюменец будет знать, куда обратиться, если ты потерял или нашел животное.
В-шестых, не обойтись без расширения приюта. Он будет выполнять две функции: реализация программы «Отлов — Стерилизация — Возврат», работа центра передержки: собакам, находящимся здесь, будут искать хозяев.
В-седьмых, нужно решить вопрос с отходами, например, продумать конструкцию мусорных баков, чтобы собаки не могли добираться до объедков. Это нужно делать, потому что легкодоступная пища благоприятствует размножению бездомных животных.
В-восьмых, реализация программы должна быть открытой, прозрачной; чтобы можно было легко получить любую информацию. «Например, после того, как отловили собаку, нужно выложить дату поимки, фотографию четвероногого и его полное описание на сайте в Интернете, — предлагает девушка. — Потому что люди начинают искать животных своих, или которых они каждый день видят во дворе, и не могут получить никакой информации». Так же нужно делать и со стерилизованными и выпущенными животными.
В рамках круглого стола предложили и дополнительные варианты решения проблемы бездомных животных, например, с помощью введения налога на их содержание. Конечно, на первом этапе это может обернуться ухудшением ситуации, но в перспективе люди начнут задумываться перед тем, как заводить питомца.
Анна Москвина говорит, что комплексная программа по сокращению численности домашних животных необходима, потому что действия администрации города оказываются нерезультативными. По словам руководителя общества, из бюджета выделяется 9 млн. руб. на решение проблемы бродячих собак: из них 4,2 млн. на отлов (930 руб. на одно животное), 4,8 млн. руб. — на содержание питомника на 50 вольеров.
После обращения в прокуратуру с требованием проверки деятельности питомника, Анне Москвиной пришел ответ — за 11 месяцев было отловлено 3313 животных, из них только 376 попали в приют. Остальные 3 тысячи «умерли по дороге в результате возраста или возможной передозировки» (так сформулировано в ответе). Девушка сомневается, что все они были такие старые и именно в этот момент умерли. «По широко известной информации, 30 собак в месяц питомник пристраивает, за 11 месяцев это 330 псов, значит, стерилизовали почти за год только 50 собак. Разве это может глобально повлиять на ситуацию?», — задает риторический вопрос Анна Москвина. К тому же, по словам девушки, акты приемки выполненных работ по отлову собак подписываются не глядя. Судя по тому, что собак в городе меньше не становится, реальное количество отловленных собак значительно меньше официальных 3313.
Анна предлагает расширить приют хотя бы до 150 вольеров: «В других городах с аналогичной численностью населения в питомниках по 400 вольеров, и они смеются над нашими 50». Во-вторых, она считает, что нужно пересмотреть расценки. Несмотря на обращение в счетную палату, департамент экономики, калькуляцию на содержание собак в приюте руководителю тюменского общества защиты животных так и не прислали. «Непонятно, почему выделяется именно такая сумма и на что она идет, — сетует Анна на информационную закрытость. — Мы рассчитали, что на 9 млн. можно увеличить количество вольеров до 150, стерилизовать 1800 собак в год, а оставшийся миллион можно потратить на льготную или бесплатную стерилизацию домашних животных».
С программой по сокращению численности бездомных животных Анна Москвина обращалась в администрацию города, где документ назвали «сырым». Сейчас девушка привлекает к усовершенствованию программы профессионалов: так, например, поддержать ее согласилась коллегия экологов общественного совета Тюмени. После этого письмо с программой отправят в администрацию и губернатору Тюменской области. Там будет озвучена просьба о создании рабочей группы, которая бы «довела до ума» программу и занялась ее реализацией.
Анна Москвина рассказала, что знает немало примеров, когда люди подбирают сбитых бездомных собак и лечат их на свои деньги, многие просто подбирают собак без хозяина или стерилизуют их, но такие дела, пусть и хорошие, глобально не меняют ситуацию. А с каждым годом она не улучшается.
«Мне хочется видеть перспективу — говорит девушка. — Иначе ты так и будешь подбирать бездомных собак всю жизнь, а они все равно будут сидеть на улице кучами и умирать там. Хочется добиться результата — чтобы нам пришлось тратить меньше сил и чтобы людей это не беспокоило. Для этого и нужно реализовать программу».