Если друг потерялся вдруг, помогут адресные жетоны

Даже если ваша любимая собачка всегда ходит рядом с вами, а кошка не выходит из квартиры, от неприятностей они не застрахованы. Находясь в состоянии полового возбуждения, собака может побежать за кобелем или течной сукой. Также животное может испугаться резких звуков или других собак, а кошка — выбежать в подъезд или спрыгнуть с окна. Существует еще много ситуаций, которые невозможно предугадать, но которые могут разлучить вас с вашим любимцем. Домашние питомцы, как правило, абсолютно не приучены к уличной жизни и поэтому легко могут пострадать уже в первые часы пребывания на улице.