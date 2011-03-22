Если друг потерялся вдруг, помогут адресные жетоны

Даже если ваша любимая собачка всегда ходит рядом с вами, а кошка не выходит из квартиры, от неприятностей они не застрахованы. Находясь в состоянии полового возбуждения, собака может побежать за кобелем или течной сукой. Также животное может испугаться резких звуков или других собак, а кошка — выбежать в подъезд или спрыгнуть с окна. Существует еще много ситуаций, которые невозможно предугадать, но которые могут разлучить вас с вашим любимцем. Домашние питомцы, как правило, абсолютно не приучены к уличной жизни и поэтому легко могут пострадать уже в первые часы пребывания на улице.
Найти потерявшееся животное довольно сложно, а точнее почти невозможно. Ведь ваш питомец не скажет, как ребенок, как его зовут и где он живет. Но за него это можете сделать вы. Каким образом? При помощи адресного жетона. Не всякий прохожий, увидев потеряшку, захочет взять ее домой, но набрать номер телефона, указанный на жетоне, сможет каждый.
Жетон можно купить в любом зоомагазине или сделать самому. Гравировку на металлическом жетоне обычно предлагают выполнить в этом же магазине, или вы можете обратиться в специальную мастерскую. Такие жетоны долговечны, информация долго остается читаемой и видна издалека. Гравировку удобно делать с двух сторон: с одной — написать кличку животного, информацию о вознаграждении или об особенностях питомца (например, глухота, плохое зрение и т.д.), а с другой стороны необходимо указать номер телефона, а еще лучше
Для этих же целей предназначены адресные капсулы. В них вкладывается бумажка с информацией и телефоном, такие жетоны миниатюрные и легкие, бывают разных цветов и стоят недорого. Но они не подойдут для активных собак: жетоны раскручиваются и теряются. Лучше их использовать для кошек или спокойных взрослых собак. Ну и, конечно, нужно учитывать, что не всякий прохожий решится ловить животное и откручивать капсулу, некоторые вообще могут не знать, что внутри нее есть бумажка с телефонами.
Существует и более бюджетный вариант. Вы можете купить пластиковый брелок для ключей с маленьким кусочком бумаги внутри и написать на нем необходимую информацию. Однако надпись в таком брелоке со временем становится нечитаемой, но это легко исправить, вставив новую бумажку с данными. Лучше выбирать брелоки ярких цветов, чтобы жетон было видно издалека, и он сразу привлекал внимание.
Также можно поместить информацию на ошейнике у собаки, обычно текст выжигают или наносят несмываемым маркером. Тоже недорогой вариант, но надо помнить, что на длинношерстной собаке или кошке ошейник просто могут не увидеть, так что это подходит только для гладкошерстных животных, а надпись должна быть достаточно крупной.
Ну и, конечно, можно сделать бляшку — металлическую пластину, на которую наносится гравировка с кличкой собаки и номером телефона. Такую пластину можно сделать самому, крепится она с двух сторон ошейника. Этот «адресник» заметен только на крупных гладкошерстных собаках.
Кроме всех перечисленных существуют такие методы идентификации домашних животных, как клеймение и чипирование. Недостаток клеймения — негуманность по отношению к животному, чипирования — отсутствие единой электронной базы данных в России, в которую должны заноситься все животные с чипом.
Ольга Клюкина, волонтер Фонда животным в Тюмени — «Горячая линия «Потеряшки»
Фото с сайта amcocker.org.ua