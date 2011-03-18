Интерьер: Как не стать «принцессой на горошине»

По ее словам, бывает, что люди просят жесткий матрас, но попробовав полежать, они понимают, что самым комфортным для них является мягкое спальное место. «Тестировать на себе матрасы нужно обязательно, пока не почувствуете всем телом, что пребывание на них на самом деле расслабляет, — советует менеджер. — Тем более что ощущения от одного матраса у людей могут отличаться кардинально — для кого-то он будет более упругим, для кого-то — более мягким. Поэтому у нас очень большой выбор матрасов, и есть возможность испытать их удобство».