Интерьер: Как не стать «принцессой на горошине»

Принцесса из сказки Андерсена смогла почувствовать горошину через 20 тюфяков и 20 перин. Чувствительность нашего тела меньше, чем у особ королевской крови, но, тем не менее удобная кровать нужна каждому из нас. Как из всего многообразия матрасов выбрать такое спальное ложе, которое будет каждую ночь дарить нам блаженный сон, разбирался корреспондент NashGorod.ru.
Отдых должен быть комфортным, считает доктор медицинских наук, ортопед-травмотолог высшей категории, ведущий хирург медицинского центра «Медар» Рафис Ахметьянов. По его словам, есть последователи индийских или китайских духовных практик, которые спят на жестком полу или на фанере. Возможно, кто-то будет с удовольствием похрапывать на жестких досках, но все же большинство людей предпочитает мягкую постель, чтобы сон был отдыхом, а не испытанием на прочность.
Из чего выбираем
Менеджер по продажам марки Askona, производящей матрасы, Александра Дудич рассказала, что все матрасы можно отнести к одной из двух групп: обычные и ортопедические. Обычные — это, например, с пружинным блоком «боннель» или беспружинные с пенополиуретаном. Они не поддерживают позвоночник и имеют эффект гамака.
Матрасы с ортопедическим эффектом поддерживают форму тела человека во сне. Такие матрасы не излечивают, но и не позволяют заболеваниям спины возникать.
Полезнее всего, конечно, спать на ортопедическом матрасе, считает Рафис Ахметьянов. Пружинки внутри такого матраса поддерживают тело по всей поверхности, поэтому человеку удается выспаться, у него ничего не болит, ничего не напрягается. Уровень жесткости матраса зависит и от личных предпочтений человека, и от его веса. То есть тяжелым людям подходит более жесткий матрас — выдерживающий нагрузку, не проседающий под весом.
По наполнению можно разделить матрасы на пружинные и беспружинные. Пружинные блоки могут быть зависимыми и независимыми. Зависимые («боннель») — это начинка почти всех старых матрасов, и современных матрасов эконом-класса. Все пружины соединены между собой металлической проволокой, жестко, нажали на одну пружинку — продавятся и соседние. Если на матрасе с пружинами «боннель» будут спать два человека, один из которых легкий, а другой тяжелее, то под весом тела матрас будет прогибаться, и легкий человек будет скатываться в углубление.
В матрасах с независимым пружинным блоком пружины никак не взаимодействуют между собой, каждая находится в отдельном чехольчике. Нажатие на одну пружинку не продавливает соседние, а, значит, матрас будет хорошо поддерживать такие проблемные зоны, как, например, поясница. Если на таком матрасе спят два человека — то они не будут скатываться друг к другу. Независимые пружины — это на сегодняшний день лучшая и самая «правильная» основа для пружинных матрасов. Матрасы, обладающие независимым пружинным блоком, могут поддерживать человека весом больше 100 кг.
Сверху пружин кладут прослойки, которые придают поверхности жесткость или мягкость. Наиболее популярными наполнителями являются: пенополиуретан, искусственный и натуральный латекс, поролон, кокос, войлок, материал с эффектом памяти — мемориформ (в салоне «Аскона» подобный материал называется висколатекс) — вязко-эластичное вещество, которое постепенно принимает форму тела, реагируя на тепло.
Беспружинные матрасы делаются либо из блока одного материала, либо из слоев разных материалов. Те из них, в которых использованы натуральные наполнители, более долговечны. Ненатуральный наполнитель — это пенополиуретан, не обладающий ортопедическими свойствами. Натуральные наполнители — это кокос и латекс, такими матрасами можно пользоваться более 20 лет. Так, кокос способствует жесткости и долговечности матраса, латекс — мягкости. В матрасах они могут чередоваться, может использоваться только латекс или только кокос.
Существуют также двухсторонние матрасы: с одной стороны они мягче, с другой — жестче. Это компромиссный вариант, но он — не лучший, потому что каждые три месяца матрас нужно переворачивать. А, значит, позвоночнику придется адаптироваться к новой жесткости спального места.
Как выбираем
Ортопед-травмотолог Рафис Ахметьянов считает, что подбирать матрас нужно строго индивидуально, а особенно внимательно подойти к выбору нужно людям с больным позвоночником. «Я рекомендую вам прийти в магазин в спортивном костюме и полежать на каждом матрасе. Если вы почувствуете, что вам комфортно, легко, то этот матрас и надо покупать», — советует врач.
Жесткие и мягкие матрасы обладают гораздо меньшим ортопедическим эффектом, чем матрасы средней жесткости, рассеивает стереотипы Александра Дудич, специализирующаяся на продаже матрасов. У человека есть 2 точки, на которые он опирается лежа: крестец и лопатки. На жестком матрасе нагрузка ложится именно на них, а средняя часть спины остается без поддержки. Продавец рекомендует выбирать матрасы средней степени жесткости или даже ближе к мягкому.
Как обычно человек выбирает матрас? Александра рассказала, что люди приходят в салон и говорят, жесткое или мягкое спальное место им нужно. Продавцы, ориентируясь на вес покупателя, выбирают определенную модель. Например, для людей весом 50 кг выберут матрас с кокосовой прослойкой толщиной в 1 см, для человека весом 120 кг это будет чересчур мягко — ему добавят еще слой кокоса. Если на кровати соседствуют, например, супруги, чьи весовые категории значительно отличаются, в жестком матрасе делают так называемые комфортные слои — стеганые хлопковые подстежки, которые обеспечивают легкому человеку приятный сон.
Для «тяжеловесов» рекомендуют матрасы с пружинным блоком «Медифлекс» — они выдерживают более 120 кг, за счет того, что там присутствует 7 зон пружин. Они обладают более выраженными ортопедическими свойствами: бедра — самая тяжелая часть человека, поэтому в этой области матрас обладает наибольшей жесткостью, в районе ног и головы — зоны помягче. Следовательно, на таком матрасе нагрузка распределяется равномерно.
Александра рассказала, что иногда посетители торопятся с выбором матраса и выбирают первый попавшийся экземпляр, даже не полежав на нем. В итоге на следующий день они звонят в магазин и говорят, что спать нем неудобно. Но матрасы замене не подлежат, поэтому менеджер настоятельно рекомендует каждому человеку перед покупкой испробовать его. «У нас бывают покупатели, которые приходят каждый день после работы и лежат минут по 15, испытывая удобство матрасов. И только после недели таких „тест-драйвов“ они решаются на приобретение», — рассказала девушка.
По ее словам, бывает, что люди просят жесткий матрас, но попробовав полежать, они понимают, что самым комфортным для них является мягкое спальное место. «Тестировать на себе матрасы нужно обязательно, пока не почувствуете всем телом, что пребывание на них на самом деле расслабляет, — советует менеджер. — Тем более что ощущения от одного матраса у людей могут отличаться кардинально — для кого-то он будет более упругим, для кого-то — более мягким. Поэтому у нас очень большой выбор матрасов, и есть возможность испытать их удобство».
И не забывайте о том, что матрасы не подлежат возврату и обмену. Если вы его развернули, поспали, и вам не понравилось, то вы можете купить наматрасники из латекса, кокоса или их сочетаний для изменения ощущений. Благодаря им можно сделать жесткий матрас помягче и наоборот. Привычка спать на жестком или мягком, конечно, влияет на выбор матраса, но если хотите добиться максимального ортопедического эффекта — выбирайте спальное ложе средней жесткости, или такое, которое ближе к мягкому.
Свои особенности при выборе матраса существуют для людей, у которых уже есть боли в спине. Конечно, перед покупкой рекомендуется обратиться за консультацией врачу, а также прислушаться к следующим советам. При болях в пояснице жесткий матрас противопоказан, нужно выбирать из мягких, хорошо проминающихся и поддерживающих поясницу моделей; людям с проблемами в верхних отделах позвоночника наоборот, стоит присмотреться к жестким матрасам.
Цена комфорта
На сколько же нам придется раскошелиться, подбирая матрас для двуспальной кровати? Минимальная цена матраса в салонах города — около 7–8 тыс. руб., но ортопедического эффекта от такого экземпляра ждать не стоит. Самый недорогой матрас состоит из пружинного блока «Боннель», войлока и пенополиуретана, его жесткость средняя, ближе к мягкому. Такие матрасы покупают, например, для съемных квартир, гостевой кровати или временного пользования.
Накинув тысячу, вы уже сможете приобрести матрас, обладающий ортопедическим эффектом . «За 9 тыс. руб. вы сможете купить матрас, который не нанесет вреда вашей спине, но все же оптимальными вариантом послужит спальное ложе с независимым пружинным блоком и натуральными наполнителями, которое обойдется в сумму от 15 тыс. руб. Такое и прослужит долго», — говорит Александра. Беспружинные матрасы с ортопедическим эффектом стоят дороже пружинных — ориентировочно 25–30 тыс. руб.
Самые дорогие матрасы предлагает американский бренд King Koil — их сборка идет полностью вручную, используются американские технологии. Это матрасы повышенной комфортности. «На них нужно просто полежать — и это будет красноречивее всяких описаний», — советует менеджер салона. Стоимость — от 70 тыс. и выше.
Что интересно, среди всего ассортимента матрасов нет таких, которые бы были более популярны: на каждый матрас, даже на дорогой, находится свой покупатель.
Выбирая матрас, уделите внимание особенностям своей фигуры, учтите, здорова ли ваша спина, проведите «тест-драйв» понравившегося экземпляра, подходящего по цене — и вы точно не станете второй «принцессой на горошине».
Фото с сайта Fotokritik.ru