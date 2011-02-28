Чем поможет спорту Олимпиада в Сочи?

«Южный город Сочи выбран неспроста. Ведь по идее зимнюю олимпиаду можно и в более подходящем месте провести. Но замысел видимо в другом. Сейчас за наш с вами счет, в Сочи понастроят разные спортивные комплексы, пятизвездочные отели и прочие сооружения. Олимпиада закончится, весь этот туристический рай скупит по дешевке узкий круг людей, и все. Кто-то за бесценок получит в руки хороший туристический бизнес мирового уровня. Но простой человек, думаю, уже не сможет тогда в Сочи отдохнуть. Ему и сейчас-то это сделать не так просто» — эта цитата неизвестного блогера является наиболее популярной в Сети. Такого же мнения и Тимофей Кулешов, корреспондент газеты «АиФ» в Западной Сибири.