Чем поможет спорту Олимпиада в Сочи?

В последнее время все чаще стали появляться негативные комментарии в социальных сетях и живых журналах, касающиеся соизмеримости финансовых затрат и предполагаемой отдачи от Олимпиады.
Как свидетельствуют центральные СМИ, уже сегодня расходы на проект зимней Олимпиады Сочи — 2014 составляют около 950 млрд. рублей. Хотя изначально в смете подготовки к играм стояла цифра 12 млрд. долларов, сейчас потраченные суммы уже перевалили за 30 млрд. долларов. А строительству и подготовке еще конца края не видно. Деньги уходят как в бездонную бочку. А ведь большая часть средств идет из карманов налогоплательщиков. Таким образом, будущие игры каждому россиянину от детей до стариков обойдутся не менее чем в 200 долларов. А взамен — сомнительный результат. Не велика ли цена?
«Олимпстрой — это государственная корпорация. Согласно недавно принятому закону госкорпорации не должны платить налоги и не должны отчитываться о своих доходах. В такой ситуации высокий процент откатов», — вступил в дисскусию экономический обозреватель Игорь Огнев. Именно этот вопрос наиболее активно обсуждают в Интернете. В то время, когда сокращаются рабочие места, снижается зарплата, колоссальные средства вкладываются в то, что станет уже невостребованным в полном объеме спустя пару месяцев.
«То, что Олимпиада будет проходить в России — это большая победа нашей страны. Тем самым мы повышаем не только российский престиж, но и делаем ее экономически привлекательной, развиваем туристическое направление», — парировала журналисту Луиза Носкова, заместитель директора департамента по молодежной политике и спорту Тюменской области, олимпийская чемпионка по биатлону. По ее словам, главное, чтобы построенные спортивные объекты в будущем не простаивали, а использовались для занятий спортом, оздоровления детей, населения, как это сейчас происходит с объектами, оставшимися от
Журналист Леонид Иванов проинформировал участников о том, что в России 5 горнолыжных курортов, но они для среднестатистического россиянина вряд ли доступны — недельная путевка стоит 78 тысяч. Это без учета экипировки. «Я катаюсь на Воронинских горках. И мне остается только смотреть по телевизору, кто и как на наши же налоги отдыхает на горнолыжных курортах», — высказался Леонид Иванов. По его мнению, может, стоило власти сделать существующие курорты доступными, чем строить новые горнолыжные базы. И главное, где? В Сочи.
«После распада Советского Союза у нас много спортивных баз осталось за пределами России. Поэтому есть необходимость строить новые объекты. И Сочи должен быть центром спортивной подготовки», — отметила Луиза Носкова, которой пришлось отдуваться в прямом смысле за всю российскую власть в одном лице.
«Южный город Сочи выбран неспроста. Ведь по идее зимнюю олимпиаду можно и в более подходящем месте провести. Но замысел видимо в другом. Сейчас за наш с вами счет, в Сочи понастроят разные спортивные комплексы, пятизвездочные отели и прочие сооружения. Олимпиада закончится, весь этот туристический рай скупит по дешевке узкий круг людей, и все.
«У каждой Олимпиады в любой стране были свои „за“ и „против“. Но я знаю точно, что ни я, ни мои друзья не смогут посетить Олимпийские игры. Совсем недавно мы всей редакцией помогали собрать одной семье средства для операции их дочки в размере 15 тысяч рублей. Так вот, такие семьи тоже не смогут посмотреть вживую Олимпиаду», — с горечью констатировал молодой человек.
На общем фоне пессимизма достаточно оптимистично был настроен Сергей Борисевич, член исполкома областной Федерации гиревого спорта: «Считаю, что мы инвестируем в будущее. И делаем это в первую очередь для юных спортсменов, чтобы не только укрепить их спортивный дух, но и показать перспективные возможности российского спорта, укрепить авторитет России как мощной державы».
Подвел итог февральского заседания