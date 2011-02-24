Интерьер: Выбираем ванну с умом

Например, заведующая одним из магазинов сети «Мой до дыр» Галина Столбова рассказала, что их покупатели чаще всего делают выбор в пользу чугунных ванн. И это немудрено, ведь несмотря на такие минусы, как сложность транспортировки и пористую поверхность эмали, в которой со временем может скапливаться грязь и ржавчина, старина чугун имеет ряд преимуществ. Например, большой вес изделия можно расценивать не только как недостаток, но и как достоинство: 120-килограммовая ванна твердо стоит на своих ножках, не шатается и плотно примыкает к стене. А при правильном уходе «чугунка» прослужит своим хозяевам не один десяток лет. Отметим, что в современные чугунные ванны, как и в их акриловых собратьев, можно вмонтировать гидромассажные форсунки, однако сделать из сурового сплава круглый мини-бассейн не получится, придется остановиться на прямоугольном варианте.