Интерьер: Выбираем ванну с умом

Казалось бы — иди в ближайший к дому магазин сантехники и покупай первую понравившуюся ванну. Благо, выбор квартирных купален сейчас огромен — большие, маленькие, прямоугольные, круглые, чугунные, акриловые, китайские, итальянские, российские… Глаза разбегаются, и в этом главная проблема человека, выбирающего ванну. Ведь это не кофточка — проносил сезон и выбросил, а вещь, с которой проживешь бок о бок 10, а то и 15 лет. Понежиться в теплой воде после трудового дня — это ли не счастье? Но если постоянно помнишь о том, что
Подумать о том, какой должна быть оптимальная ванна, лучше заранее. Специалисты предлагают еще до похода в магазин определиться с основными характеристиками будущей покупки.
Материальная сторона вопроса
В тюменских магазинах сантехники можно приобрести ванну из акрила, чугуна или стали. У каждого из материалов, как водится, есть свои достоинства и недостатки.
Акрил — материал современный, изделия из него появились на российском рынке чуть более 10 лет назад. О плюсах акрила корреспонденту Nashgorod.ru рассказал коммерческий директор
По словам Александра Тулупова, сантехнический акрил легко моется, ванну достаточно регулярно ополаскивать теплой водой и периодически чистить мягкой губкой со средством без абразивных частиц. Глянцевая поверхность акрила не тускнеет со временем, и ванна надолго сохранит привлекательный вид. В эстетические плюсы акриловых ванн можно записать и то, что материалу можно придать любую форму. Так что, если прямоугольная классика не для вас, выбирайте круглые и угловые акриловые ванны. Кроме того, акриловая ванна сравнительно легкая — ее вес не превышает 15 — 25 кг, что позволяет легко устанавливать и заменять ее. Важно, что ванна из акрила устойчива к появлению внешних дефектов — сколов и трещин. Однако если в доме есть собака и приходится купать ее в ванне, от акрила лучше отказаться — домашний любимец может сильно поцарапать нежную пластиковую поверхность.
Казалось бы, у акриловых ванн столько плюсов, что конкурентам из стали и чугуна, годящимся современным купальням в прапрадедушки, нечего предложить современным покупателям. Однако и сантехнических пенсионеров нельзя списывать со счетов — они
Например, заведующая одним из магазинов сети «Мой до дыр» Галина Столбова рассказала, что их покупатели чаще всего делают выбор в пользу чугунных ванн. И это немудрено, ведь несмотря на такие минусы, как сложность транспортировки и пористую поверхность эмали, в которой со временем может скапливаться грязь и ржавчина, старина чугун имеет ряд преимуществ. Например, большой вес изделия можно расценивать не только как недостаток, но и как достоинство:
Стальная ванна — это
Если говорить о цене на ванны из разных материалов, то дороже всего стоит чугун, дешевле — сталь. Ванна длинной 120 см из акрила может стоить от 6 тысяч рублей, из стали — 5–6 тысяч, из чугуна — от 8–9 тысяч рублей и дороже.
Откуда ты родом, ванна?
Спрос на импортную сантехнику был высок всегда. Россияне привыкли, что заграничные ванны и красивее, и прослужат дольше, нежели их отечественные аналоги. Слово «Джакузи» (итальянская марка — первопроходец в области гидромассажных ванн) стало не только названием всех ванн «с пузырьками», но и синонимом хорошей жизни. Первые акриловые ванны
Однако сейчас российские производители научились делать такие ванны, что за отечественного производителя нисколько не стыдно. Специалисты уверяют, что современные ванны, сделанные в России из импортного акрила на заграничном оборудовании, ничуть не уступают европейским образцам. А китайскую продукцию и вовсе превосходят по качеству. Кроме того, после покупки российской ванны не возникнет проблем с гарантийным и сервисным обслуживанием. Коммерческий директор
Среди импортных ванн лидерами мирового рынка и образцами качества и стиля остаются ванны «Джакузи» и «Тэуко», но чтобы позволить себе такую ванну придется подкопить денег. Популярностью у россиян пользуются чешская и польская сантехника, но и она в среднем в несколько раз дороже, чем отечественная. Среднего размера ванна без гидромассажа и прочих радостей купальной жизни, сделанная в России, стоит около 15 тысяч рублей, ее аналог из стран Восточной Европы — порядка 50 тысяч рублей.
Отметим, что чугунных ванн зарубежного производства в тюменских магазинах не купишь, они слишком массивные и тяжелые, чтобы транспортировать их
Размер имеет значение
Перед тем, как покупать ванну, важно определиться и с ее размером. Естественно, нужно ориентироваться на размер ванной комнаты. В четырех квадратных метрах не разместишь двухместную купальню размером с небольшой бассейн, а в просторном помещении нелепо будет смотреться маленькая сидячая ванна, только если это не дизайнерский ход.
Наиболее комфортной можно назвать прямоугольную ванну средних размеров — 170 см в длину, 70–80 в ширину. Оптимальная высота — порядка 65 см, глубина — 50 см. Но и это не абсолютные показатели, ведь каждый учитывает собственные рост и вес, а также представления о том, какой должна быть идеальная ванна.
На что обратить внимание
Когда с основными характеристиками будущей ванны вы уже определились, время делать покупку.
Оценить качество чугунной ванны можно визуально. Обратите внимание на эмаль: она должна быть однородной — без разводов и целой — без сколов, царапин и трещин.
Если выбор пал на акриловую ванну, то необходимо:
— заранее посмотреть сайт
— ознакомиться со всеми сертификатами, узнать, как осуществляется гарантийное и постгарантийное обслуживание, есть ли в вашем городе сервисный центр;
Непосредственно в магазине нужно:
— посмотреть борт ванны на свет: хорошая ванна просвечиваться не должна;
— нажать на стенку в середине ванны, она ни в коем случае не должна «гулять»;
— постучать по стенкам ванны — звук должен быть глухой;
— обратить внимание на то, чтобы дно ванны было ребристым, в противном случае гладкий акрил будет скользить.
Как рассказал Александр Тулупов, важно выяснить, из какого акрила ванна сделана: из однородного литьевого акрила или из комбинированного пластика (АБС+акрил).
«Если ванна по срезу имеет толщину более 8 мм, а продавец рассказывает вам о том, что здесь акрил 6–8 мм толщиной, то он невольно вводит вас в заблуждение, акрила как такового здесь 1 мм, далее идет слой пластмассы — АБС. Тут уж стоит внимательно осмотреть срез борта ванны, там должно быть всего два слоя (акрил и смола), в противном случае это будет тонкий слой акрила, большой пластика АБС, и третий слой армировки, вот такую ванну мы приобретать не рекомендуем», — отметил специалист.
Добавим, что с дополнительной проблемой при выборе ванны столкнутся те, кто решил оснастить ее гидро- или аэромассажем, системами хромо- или ароматерапии. Но это уже тема для отдельного разговора. Надеемся, что материал о выборе ванны будет полезен тем, кто уже столкнулся с проблемой выбора ванны, и интересен людям, кому это предстоит в далеком или недалеком будущем.