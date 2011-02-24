nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Интерьер: Выбираем ванну с умом

24 февраля 2011, 13:15
Интернет-портал Nashgorod.ru продолжает серию «интерьерных» материалов. Напомним, в них наши корреспонденты, заручившись мнением специалистов, рассказывают тюменцам о тонкостях ремонта, дизайне интерьера и о создании домашнего уюта. На этот раз речь пойдет о выборе ванны. А это дело непростое.
Сюжет
Тюмень

Казалось бы — иди в ближайший к дому магазин сантехники и покупай первую понравившуюся ванну. Благо, выбор квартирных купален сейчас огромен — большие, маленькие, прямоугольные, круглые, чугунные, акриловые, китайские, итальянские, российские… Глаза разбегаются, и в этом главная проблема человека, выбирающего ванну. Ведь это не кофточка — проносил сезон и выбросил, а вещь, с которой проживешь бок о бок 10, а то и 15 лет. Понежиться в теплой воде после трудового дня — это ли не счастье? Но если постоянно помнишь о том, что из-за громоздкого акрилового «чуда» стиральную машинку пришлось ставить на кухню, или когда вода из крана бьет по дну стальной ванны так, что соседи слышат, — беззаботного отдыха не получится.

Подумать о том, какой должна быть оптимальная ванна, лучше заранее. Специалисты предлагают еще до похода в магазин определиться с основными характеристиками будущей покупки.

Материальная сторона вопроса

В тюменских магазинах сантехники можно приобрести ванну из акрила, чугуна или стали. У каждого из материалов, как водится, есть свои достоинства и недостатки.

Акрил — материал современный, изделия из него появились на российском рынке чуть более 10 лет назад. О плюсах акрила корреспонденту Nashgorod.ru рассказал коммерческий директор ООО «Сантехстрой-Центр» Александр Тулупов. По его словам, в последние годы в мире произведено больше акриловых ванн, чем всех остальных вместе взятых. Их покупают и в квартиры, и в гостиницы, и в санатории.

По словам Александра Тулупова, сантехнический акрил легко моется, ванну достаточно регулярно ополаскивать теплой водой и периодически чистить мягкой губкой со средством без абразивных частиц. Глянцевая поверхность акрила не тускнеет со временем, и ванна надолго сохранит привлекательный вид. В эстетические плюсы акриловых ванн можно записать и то, что материалу можно придать любую форму. Так что, если прямоугольная классика не для вас, выбирайте круглые и угловые акриловые ванны. Кроме того, акриловая ванна сравнительно легкая — ее вес не превышает 15 — 25 кг, что позволяет легко устанавливать и заменять ее. Важно, что ванна из акрила устойчива к появлению внешних дефектов — сколов и трещин. Однако если в доме есть собака и приходится купать ее в ванне, от акрила лучше отказаться — домашний любимец может сильно поцарапать нежную пластиковую поверхность.

Казалось бы, у акриловых ванн столько плюсов, что конкурентам из стали и чугуна, годящимся современным купальням в прапрадедушки, нечего предложить современным покупателям. Однако и сантехнических пенсионеров нельзя списывать со счетов — они по-прежнему пользуются спросом.

Например, заведующая одним из магазинов сети «Мой до дыр» Галина Столбова рассказала, что их покупатели чаще всего делают выбор в пользу чугунных ванн. И это немудрено, ведь несмотря на такие минусы, как сложность транспортировки и пористую поверхность эмали, в которой со временем может скапливаться грязь и ржавчина, старина чугун имеет ряд преимуществ. Например, большой вес изделия можно расценивать не только как недостаток, но и как достоинство: 120-килограммовая ванна твердо стоит на своих ножках, не шатается и плотно примыкает к стене. А при правильном уходе «чугунка» прослужит своим хозяевам не один десяток лет. Отметим, что в современные чугунные ванны, как и в их акриловых собратьев, можно вмонтировать гидромассажные форсунки, однако сделать из сурового сплава круглый мини-бассейн не получится, придется остановиться на прямоугольном варианте.

Стальная ванна — это эконом-вариант, она дешевле, чем изделия из акрила и чугуна, поэтому выбор в ее пользу зачастую делают люди, которые временно ограничены в средствах. Плюс стальной ванны в ее легкости — проблем с транспортировкой и установкой не возникает. Кроме того, сталь прочнее пластика, а значит прослужит дольше, чем акрил. Отказаться от покупки стальной ванны заставляет высокая теплоотдача материала — вода в такой ванне остывает гораздо быстрее, чем в чугунной или акриловой. Кроме того, звон с которым вода набирается в ванну, производит не слишком приятное впечатление.

Если говорить о цене на ванны из разных материалов, то дороже всего стоит чугун, дешевле — сталь. Ванна длинной 120 см из акрила может стоить от 6 тысяч рублей, из стали — 5–6 тысяч, из чугуна — от 8–9 тысяч рублей и дороже.

Откуда ты родом, ванна?

Спрос на импортную сантехнику был высок всегда. Россияне привыкли, что заграничные ванны и красивее, и прослужат дольше, нежели их отечественные аналоги. Слово «Джакузи» (итальянская марка — первопроходец в области гидромассажных ванн) стало не только названием всех ванн «с пузырьками», но и синонимом хорошей жизни. Первые акриловые ванны из-за рубежа казались прекрасными принцессами по сравнению с родными чугунными замарашками.

Однако сейчас российские производители научились делать такие ванны, что за отечественного производителя нисколько не стыдно. Специалисты уверяют, что современные ванны, сделанные в России из импортного акрила на заграничном оборудовании, ничуть не уступают европейским образцам. А китайскую продукцию и вовсе превосходят по качеству. Кроме того, после покупки российской ванны не возникнет проблем с гарантийным и сервисным обслуживанием. Коммерческий директор ООО «Сантехстрой-Центр» Александр Тулупов отметил ванны фирмы «Тритон». Они отличаются высоким качеством и «некусающейся» ценой. Найти в Тюмени ванну этой фирмы несложно — их продажей занимаются многие магазины сантехники.

Среди импортных ванн лидерами мирового рынка и образцами качества и стиля остаются ванны «Джакузи» и «Тэуко», но чтобы позволить себе такую ванну придется подкопить денег. Популярностью у россиян пользуются чешская и польская сантехника, но и она в среднем в несколько раз дороже, чем отечественная. Среднего размера ванна без гидромассажа и прочих радостей купальной жизни, сделанная в России, стоит около 15 тысяч рублей, ее аналог из стран Восточной Европы — порядка 50 тысяч рублей.

Отметим, что чугунных ванн зарубежного производства в тюменских магазинах не купишь, они слишком массивные и тяжелые, чтобы транспортировать их из-за границы.

Размер имеет значение

Перед тем, как покупать ванну, важно определиться и с ее размером. Естественно, нужно ориентироваться на размер ванной комнаты. В четырех квадратных метрах не разместишь двухместную купальню размером с небольшой бассейн, а в просторном помещении нелепо будет смотреться маленькая сидячая ванна, только если это не дизайнерский ход.

Наиболее комфортной можно назвать прямоугольную ванну средних размеров — 170 см в длину, 70–80 в ширину. Оптимальная высота — порядка 65 см, глубина — 50 см. Но и это не абсолютные показатели, ведь каждый учитывает собственные рост и вес, а также представления о том, какой должна быть идеальная ванна.

На что обратить внимание

Когда с основными характеристиками будущей ванны вы уже определились, время делать покупку.

Оценить качество чугунной ванны можно визуально. Обратите внимание на эмаль: она должна быть однородной — без разводов и целой — без сколов, царапин и трещин.

Если выбор пал на акриловую ванну, то необходимо:

— заранее посмотреть сайт фирмы-производителя, почитать отзывы в Интернете;

— ознакомиться со всеми сертификатами, узнать, как осуществляется гарантийное и постгарантийное обслуживание, есть ли в вашем городе сервисный центр;

Непосредственно в магазине нужно:

— посмотреть борт ванны на свет: хорошая ванна просвечиваться не должна;

— нажать на стенку в середине ванны, она ни в коем случае не должна «гулять»;

— постучать по стенкам ванны — звук должен быть глухой;

— обратить внимание на то, чтобы дно ванны было ребристым, в противном случае гладкий акрил будет скользить.

Как рассказал Александр Тулупов, важно выяснить, из какого акрила ванна сделана: из однородного литьевого акрила или из комбинированного пластика (АБС+акрил).

«Если ванна по срезу имеет толщину более 8 мм, а продавец рассказывает вам о том, что здесь акрил 6–8 мм толщиной, то он невольно вводит вас в заблуждение, акрила как такового здесь 1 мм, далее идет слой пластмассы — АБС. Тут уж стоит внимательно осмотреть срез борта ванны, там должно быть всего два слоя (акрил и смола), в противном случае это будет тонкий слой акрила, большой пластика АБС, и третий слой армировки, вот такую ванну мы приобретать не рекомендуем», — отметил специалист.

Добавим, что с дополнительной проблемой при выборе ванны столкнутся те, кто решил оснастить ее гидро- или аэромассажем, системами хромо- или ароматерапии. Но это уже тема для отдельного разговора. Надеемся, что материал о выборе ванны будет полезен тем, кто уже столкнулся с проблемой выбора ванны, и интересен людям, кому это предстоит в далеком или недалеком будущем.

#Новости#Покупка-продажа#Интерьер#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25