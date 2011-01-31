Алкоголь и «энергетики»: пить или не пить?

Где грань между употреблением алкоголя время от времени и алкоголизмом? Грань очень тонкая, считает Оксана Конищева. Она рассказала о стадиях, которые проходит человек на пути к алкоголизму: в начале находится человек, которые не употребляет алкоголь; далее — который выпивает по праздникам бокал вина; который пьет, когда есть повод, но его организм пытается защищаться — дает посталкогольную токсикацию (похмелье), чтобы вызвать отвращение к последующему употреблению спиртного. Следующая стадия — появляется тяга к алкоголю, навязчивое желание выпить. В этом случае человек ассоциирует отдых с приемом алкоголя, и начинает принимать большую дозу. На этой стадии организм начинает адаптироваться. С увеличением дозы меняется и биохимия организма: перестают вырабатываться эндорфины, энкефалины, которые дают нам блеск в глазах и желание жить. Настроение человека, его желания начинают зависеть от того, принял он алкоголь или нет. На этой стадии появляется агрессия, злоба. Помимо серьезных заболеваний, начинает меняться сознание: то что страдают дети и жена — их проблемы. Такие люди говорят: «Я пил, пью и буду пить».