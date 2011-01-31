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Алкоголь и «энергетики»: пить или не пить?

31 января 2011, 14:42
Если спирт растворяет целлофан, значит огненная жидкость — высокого качества. Таким критерием руководствуются пациенты Тюменского областного наркологического диспансера, выбирая алкоголь. Почему многие из нас, зная о вреде спиртного, тем не менее, не отказываются от его употребления, и как это отражается на нашем здоровье, обсуждали в рамках круглого стола, который прошел в пятницу в пресс-центре «Комсомольской правды».
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Тюмень

Любое употребление алкоголя наносит вред, считает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Андрей Накатаев. Степень вреда зависит от устойчивости организма к воздействию яда. Частично с ним согласен и руководитель школы барменов Bar Service Николай Бабинцев, который определил свою позицию словами Парацельса: «Лишь мера определяет быть веществу полезным либо вредным».

К случаям, когда негативное воздействие оказало не количество, а качество алкоголя, можно отнести употребление суррогата. Так, в 2009 году в Тюмени суррогатный алкоголь стал причиной смерти 119 человек, в 2010 году от него пострадали 102 человека. Такие цифры привела главврач диспансерного отделения тюменского областного наркологического диспансера Оксана Конищева. В основном, отравления суррогатом происходят в сельской местности, добавил начальник центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка ГУВД по Тюменской области Олег Лукьянов.

По его словам, в нашем регионе преступления, связанные с производством и распространением алкогольного фальсификата составляют не более 0,6–0,7% от общего количества. Всего в Тюмени и на юге области более 3600 торговых объектов, которые продают алкогольную продукцию. В 2010 году среди них выявлено всего 22 преступления по 238 статье УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). «Это очень маленький показатель, — считает начальник центра. — Можно сказать, что в торговых объектах фальсификата практически нет».

Не найдете вы поддельного алкоголя и в тюменских барах, кафе и ресторанах, уверил присутствующих Николай Бабинцев. Как управляющий двух тюменских ресторанов («Тсуру» и Casa Mia), он знает, что поставщиками алкоголя для заведений высокого уровня становятся крупные компании, у которых «левого» алкоголя нет.

Массовой проблемы фальсификации алкоголя и отравления у нас нет, считает Андрей Накатаев, но, тем не менее, общая ситуация достаточно тревожная. У управления Роспотребнадзора вызывает серьезную тревогу увеличение оборота пива, слабоалкогольных и энергетических напитков. Последние содержат синтетические вещества типа кофеина, которые, вместе с алкоголем, дают очень сильную реакцию на организм. «Оценить последствия воздействия энергетических напитков и алкоголя на организм мы сможем лишь через несколько лет», — подчернкул заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора.

Подробнее на проблеме употребления энергетических напитков остановилась главврач диспансерного отделения областного наркологического диспансера. Она рассказала, что у нас энерготоники появились около 8 лет назад. По ее словам, наркологи сразу заявили, что это пренаркотические вещества, которые готовят население к переходу от одного вида наркотиков к другому. Врач рассказала о том, что входит в состав энергетического напитка: синтетический кофеин; вещества, которые усиливают его действие; стимулирующие вещества растительного происхождения; витамины группы B, которые усиливают воздействие кофеина на организм; таурин (белок, свойства которого до конца не изучены, обладает токсическим, мутогенным действием). По инициативе производителей энергетических напитков исследования по их воздействию на организм были прекращены.

В России проблема энергетических напитков, по сравнению с другими странами, стоит очень остро — у нас их продают практически везде. За границей их можно купить только в аптеках, либо в специально отведенных местах только совершеннолетним, либо они вообще запрещены. В последние 2 года было зафиксировано несколько смертей (в том числе одна — у тюменского подростка) от употребления энергетического напитка в сочетании с алкоголем, диагноз — острый панкреонекроз.

«Летальный исход по причине употребления энергетических напитков, как и от суррогатного алколя — явление не массовое», — подчеркнул Андрей Накатаев.

Не любят использовать энергетические напитки как ингредиенты коктейлей и бармены. Николай Бабинцев придерживается такой точки зрения: «Как профессиональный бармен я к этим напиткам отношусь негативно — это ненатуральный продукт, поэтому коктейли на его основе получаются неестественными по вкусу и аромату, отдают „химией“. Но в ночных клубах, барах употребление коктейлей с энергетиками очень популярно: для безудержных танцев нужна энергия».

Участников круглого стола волновал вопрос: «Можно ли употреблять алкоголь в лечебных целях — чтобы немного поднять давление, улучшить аппетит, стимулировать иммунную систему?». Главврач областного наркологического диспансера считает — нет. По ее мнению, если человек больной алкоголизмом, то 50 грамм водки вызовут неудержимое влечение к спиртному и остановиться он не сможет. Также нельзя рекомендовать алкоголь для снятия стресса, успокоения в критической ситуации — может сформироваться зависимость.

Где грань между употреблением алкоголя время от времени и алкоголизмом? Грань очень тонкая, считает Оксана Конищева. Она рассказала о стадиях, которые проходит человек на пути к алкоголизму: в начале находится человек, которые не употребляет алкоголь; далее — который выпивает по праздникам бокал вина; который пьет, когда есть повод, но его организм пытается защищаться — дает посталкогольную токсикацию (похмелье), чтобы вызвать отвращение к последующему употреблению спиртного. Следующая стадия — появляется тяга к алкоголю, навязчивое желание выпить. В этом случае человек ассоциирует отдых с приемом алкоголя, и начинает принимать большую дозу. На этой стадии организм начинает адаптироваться. С увеличением дозы меняется и биохимия организма: перестают вырабатываться эндорфины, энкефалины, которые дают нам блеск в глазах и желание жить. Настроение человека, его желания начинают зависеть от того, принял он алкоголь или нет. На этой стадии появляется агрессия, злоба. Помимо серьезных заболеваний, начинает меняться сознание: то что страдают дети и жена — их проблемы. Такие люди говорят: «Я пил, пью и буду пить».

На круглом столе встал вопрос: «Алкоголик ли тот человек, который каждую неделю приходит в клуб и выпивает по 3–4 коктейля?». Все зависит от мотивов, которыми руководствуется пьющий, ответила Оксана Конищева. По ее мнению, если для человека это единственный и постоянный вариант отдыха, и уже с понедельника человек ждет похода в клуб, то тогда его можно считать зависимым.

Проблема алкоголизма для нашей области — не пустой звук. Так, почти треть от общего количества преступлений в 2010 году в нашем регионе была совершена в состоянии алкогольного опьянения. Подтверждение этой статистике легко найти в рубрике NashGorod.ru «Происшествия и криминал», где очень часто встречаются формулировки «в состоянии опьянения», «пьяный» и так далее.

В завершение круглого стола Николай Бабинцев провел небольшой мастер-класс, на котором показал, как приготовить три коктейля к предстоящим праздникам — Дню влюбленных, Дню защитника отечества и Международному женскому дню. Никто из спикеров посмотреть на работу бармена-профессионала не остался. Тем самым они четко обозначили свою позицию — алкоголю нет.

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