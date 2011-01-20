Как вовремя сдать отчет в налоговую?

Об этом сообщила участникам круглого стола «Отчетность по налогам и
Участники обсуждения заметили, что основная причина задержки отчетности банальна — привычка все оставлять на последний день, сообщает «Тюменский
Всего в прошлом году управление получило 552 тыс. отчетов от налогоплательщиков. Около трети из них — от физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Хотя ИП и юридических лиц на юге области примерно одинаковое количество — около 40 тыс. — предприниматели отчитываются реже, поэтому и процент меньше.
Система представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи, через Интернет была внедрена в 2003 году. Сегодня через Интернет сдают отчетность лишь 16% налогоплательщиков. Ситуация в других городах и районах юга Тюменской области иная: в Тобольске по Интернету сдают отчеты около 57%, Ишиме — 70%, Омутинском — 94%, Голышманово — 87%. В среднем по югу области 40% отчетов сдается через Интернет. Предпринимателям помогает Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области, специалисты которого в каждом районе оказывают бесплатные консультации по заполнению электронной налоговой отчетности.
На встрече речь шла также о плюсах и минусах передачи функций сдачи налоговой отчетности сторонним организациям. Консалтеры рассказали, что предприниматели среди их клиентов составляют незначительную долю — не более 10%, при этом выручка от оказания им услуг составляет 5–7%.
Передача отчетности на аутсорсинг стоит от 3–5 тыс. до 20 тыс. рублей в зависимости от количества налогов, сказал Александр Полковников (АКГ
Отметим, что круглый стол оказался полезным не только для предпринимателей, но и для самих консалтеров, которые смогли напрямую задать вопросы представителю налоговой службы. Модератор круглого стола Станислав Дейнеко предложил консалтерам объединиться в саморегулируемую организацию, чтобы представлять свои интересы коллективно, тогда появится возможность чаще общаться с налоговыми органами, однако особого энтузиазма эта идея у консалтеров не вызвала.