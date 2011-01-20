Как вовремя сдать отчет в налоговую?

Система представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи, через Интернет была внедрена в 2003 году. Сегодня через Интернет сдают отчетность лишь 16% налогоплательщиков. Ситуация в других городах и районах юга Тюменской области иная: в Тобольске по Интернету сдают отчеты около 57%, Ишиме — 70%, Омутинском — 94%, Голышманово — 87%. В среднем по югу области 40% отчетов сдается через Интернет. Предпринимателям помогает Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области, специалисты которого в каждом районе оказывают бесплатные консультации по заполнению электронной налоговой отчетности.