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Как вовремя сдать отчет в налоговую?

20 января 2011, 09:52
За несвоевременную сдачу налоговой отчетности штрафы с этого года увеличились в десятикратном размере. Если раньше штраф составлял 100 рублей, то сегодня это 5% от суммы неуплаченного налога, но не менее 1 тыс. рублей.

Об этом сообщила участникам круглого стола «Отчетность по налогам и сборам-2010» руководитель отдела по работе с налогоплательщиками и СМИ управления ФНС России по Тюменской области Ольга Бабикова. Она отметила, что в последние годы налогоплательщики стали более дисциплинированными, не тянут до последнего со сдачей отчетности.

Участники обсуждения заметили, что основная причина задержки отчетности банальна — привычка все оставлять на последний день, сообщает «Тюменский Бизнес-журнал».

Всего в прошлом году управление получило 552 тыс. отчетов от налогоплательщиков. Около трети из них — от физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Хотя ИП и юридических лиц на юге области примерно одинаковое количество — около 40 тыс. — предприниматели отчитываются реже, поэтому и процент меньше.

Система представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи, через Интернет была внедрена в 2003 году. Сегодня через Интернет сдают отчетность лишь 16% налогоплательщиков. Ситуация в других городах и районах юга Тюменской области иная: в Тобольске по Интернету сдают отчеты около 57%, Ишиме — 70%, Омутинском — 94%, Голышманово — 87%. В среднем по югу области 40% отчетов сдается через Интернет. Предпринимателям помогает Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области, специалисты которого в каждом районе оказывают бесплатные консультации по заполнению электронной налоговой отчетности.

На встрече речь шла также о плюсах и минусах передачи функций сдачи налоговой отчетности сторонним организациям. Консалтеры рассказали, что предприниматели среди их клиентов составляют незначительную долю — не более 10%, при этом выручка от оказания им услуг составляет 5–7%.

Передача отчетности на аутсорсинг стоит от 3–5 тыс. до 20 тыс. рублей в зависимости от количества налогов, сказал Александр Полковников (АКГ «Аудит-Сервис»). Вроде бы выгода очевидна — где вы найдете бухгалтера, который за такую сумму будет сдавать ваши отчеты? Однако предприниматели предпочитают справляться сами: либо в силу низкой информированности, либо из-за стоимости.

Отметим, что круглый стол оказался полезным не только для предпринимателей, но и для самих консалтеров, которые смогли напрямую задать вопросы представителю налоговой службы. Модератор круглого стола Станислав Дейнеко предложил консалтерам объединиться в саморегулируемую организацию, чтобы представлять свои интересы коллективно, тогда появится возможность чаще общаться с налоговыми органами, однако особого энтузиазма эта идея у консалтеров не вызвала.

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