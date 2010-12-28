Новогодние подарки своими руками: мастер-класс от студии «ШИЛО»

Почувствовать себя творцом совсем несложно, а в преддверии Нового года для этого есть еще и повод — нужно обзавестись подарками для семьи, друзей и коллег. Ольга Вакуленко, мастер студии увлечений «ШИЛО», провела
Кот с чердака
Чердачные куклы, примитивные, приглушенных цветов, с приятным запахом, видел, наверное, каждый из нас. Как оказалось, создать вроде бы неуклюжую игрушку, обладающую особым характером, не так уж сложно. Для этого понадобятся двунитка или другая плотная ткань (бязь, хлопок, лен), иголка, нитки, ПВА, синтепух, красивая салфетка, синтетическая кисть, акриловая краска, кофе, корица.
Из плотной ткани выкроить форму будущей куклы, прошить вручную или на швейной машине, отступив от края 0,5 — 1 см. Приготовить грунтовку — смешать кофе и воду, намазать ею ткань. Сделать надрезы в углублениях формы, вывернуть (для этого удобно использовать палочки для суши). Набить синтепухом, зашить потайным швом и пришить хвост — основа готова. Для украшения взять верхний слой салфетки и, выбрав подходящий цветок или картинку, аккуратно оторвать его (тогда края будут более воздушными). На живот кота приклеить с помощью ПВА цветок, черной акриловой краской нарисовать глаза, сделать крохотные блики белой краской.
Приступить ко второму грунтованию: к первому раствору добавить ПВА, корицу, можно ваниль. Намазать игрушку, стараясь не повредить украшение куклы. Затем уложить на противень, предварительно накрытый белой салфеткой или бумажным полотенцем. Поставить в духовку, чтобы она подсохла, примерная температура — 100 градусов. Время припекания зависит от размера, небольшая игрушка будет сохнуть 15–20 минут.
Для украшения можно использовать акриловые краски, ленты, бусины, палочки корицы, кружево, ткань — главное, чтобы они не выглядели новыми. Для этого их можно вымочить в чае или кофе.
Открытка с ёлкой
Чтобы открытки ручной работы выглядели презентабельно, при их изготовлении не забывайте об аккуратности. Для их изготовления нам пригодятся бумага для акварели, белая гуашь, декоративная бумага, ленты, бусины, готовые наклейки, нитка и иголка.
Чтобы создать такую открытку, нужно вырезать основу из плотной бумаги и покрыть ее «снегом» — разбрызгать синтетической кистью слегка разведенную водой гуашь. Затем вырезать из полупрозрачной бумаги елки, согнуть пополам и прошить нитью контрастного цвета. С помощью двустороннего скотча приклеить ее к открытке. Ленту завязать бантиком, приклеить к верхушке елки. Добавить наклейку в виде подарков,
Даже если в предновогодней суете не найдется свободных нескольких часов, чтобы заняться изготовлением подарков своими руками, январские выходные — прекрасное время для этого. А запахи кофе и корицы подарят зимними вечерами ощущение уюта.