Новогодние подарки своими руками: мастер-класс от студии «ШИЛО»

Из плотной ткани выкроить форму будущей куклы, прошить вручную или на швейной машине, отступив от края 0,5 — 1 см. Приготовить грунтовку — смешать кофе и воду, намазать ею ткань. Сделать надрезы в углублениях формы, вывернуть (для этого удобно использовать палочки для суши). Набить синтепухом, зашить потайным швом и пришить хвост — основа готова. Для украшения взять верхний слой салфетки и, выбрав подходящий цветок или картинку, аккуратно оторвать его (тогда края будут более воздушными). На живот кота приклеить с помощью ПВА цветок, черной акриловой краской нарисовать глаза, сделать крохотные блики белой краской.