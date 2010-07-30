Освежающие напитки для знойных дней

Морс одинаково любят как взрослые, так и дети. Готовят его, как правило, из ягод или плодов — смородины, клюквы, вишни, малины — так что дачный урожай придется кстати. «Сырье» для морса нужно промыть, перебрать, при необходимости удалить косточки. После этого размять ягоды или плоды пестиком, чтобы дали сок, залить горячей водой и варить 10–15 минут. Добавить сахар по вкусу. Готовый морс процедить и охладить. Можно также приготовить напиток из замороженных ягод или прошлогоднего варенья, но самый яркий цвет и сочный аромат все-таки у морса из того, что выросло на собственном участке.