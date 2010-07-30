Освежающие напитки для знойных дней

Несмотря на то, что погода дала тюменцам отдохнуть после изнуряющее жарких выходных, лето в нашем городе продолжается! Уже к концу недели синоптики вновь обещают +30 градусов. Когда припекает солнышко и плавится асфальт, нет ничего лучше, чем посидеть в тени с высоким бокалом освежающего напитка и изысканно потягивать его через соломинку.
Врачи рекомендуют в жару пить как можно больше жидкости, исключение составляют алкогольные, газированные и слишком сладкие напитки. Nashgorod.ru предлагает рецепты вкусных, полезных и, главное, холодных напитков для знойного лета. Приготовить их совсем не сложно: необходимые ингредиенты найдутся в любом магазине, а полем для экспериментов может стать как домашняя, так и дачная кухня.
Морс одинаково любят как взрослые, так и дети. Готовят его, как правило, из ягод или плодов — смородины, клюквы, вишни, малины — так что дачный урожай придется кстати. «Сырье» для морса нужно промыть, перебрать, при необходимости удалить косточки. После этого размять ягоды или плоды пестиком, чтобы дали сок, залить горячей водой и варить 10–15 минут. Добавить сахар по вкусу. Готовый морс процедить и охладить. Можно также приготовить напиток из замороженных ягод или прошлогоднего варенья, но самый яркий цвет и сочный аромат
Традиционный украинский напиток узвар можно пить как холодным, так и горячим. Ледяная версия прекрасно утоляет жажду и освежает. Готовится напиток из сухофруктов. Можно взять по горсти сушеных яблок и груш, добавить немного изюма и чернослива. Вымытые сухофрукты залить кипятком и варить под крышкой в течение часа, добавив по вкусу мед и сахар. После этого дать узвару хорошенько настояться. Подавать охлажденным.
Идеальный напиток для жаркой погоды — холодный чай. Он не только утоляет жажду, но и тонизирует. В магазине напиток стоит недешево и может содержать консерванты и ароматизаторы. Холодный чай, приготовленный дома, не требует особых финансовых затрат, а то, каким выйдет готовый продукт, зависит только от вашего вкуса. Классический вариант напитка, предусматривает добавление в свежезаваренный и охлажденный чай лимона, листиков мяты, сахара и, конечно же, большого количества льда. Эксперименты же с напитком можно проводить бесконечно: заваривать черный, зеленый, красный или белый чай, добавлять фруктовый сироп, свежие ягоды и пряности. Вкус не разочарует!
Нет ничего проще, чем приготовить домашний лимонад — классику летнего жанра. На один лимон понадобится литр воды и пара ложек сахара. Лимон нужно нарезать или измельчить в блендере, залить кипятком, добавить сахар и настоять в течение часа. Напиток процедить и охладить. Для более яркого вкуса можно добавить мяту. Подавать со льдом, пить с наслаждением!
Смуси — любимое лакомство детей и барышень, сидящих на диете. Отличный вариант для знойного дня, когда есть не хочется, но калории для активного дня нужны. Густой напиток из фруктового пюре и сока можно приготовить и дома. Основой для смуси может стать практически любой сок — апельсиновый, яблочный, ананасовый. Лучше, если он будет предварительно охлажден. Сок нужно смешать в блендере с очищенным бананом и горсткой мороженых ягод. Для большей питательности можно добавить йогурт или сливки. Любители здорового образа жизни оценят овощной смуси, приготовленный на основе сельдерейного сока с добавлением авокадо и зелени.
Молочный коктейль подойдет и для детского праздника, и в качестве «вкусняшки» после трудовых будней для взрослых. Питательный напиток улучшит настроение и сделает погожий день еще более приятным. Знакомый с детства вкус воссоздать несложно — холодное молоко, мороженое и ягодный сироп или варенье, смешанные с помощью миксера или блендера. А если сироп заменить на свежие фрукты, добавить тертый шоколад, ложку ликера и украсить взбитыми сливками, фирменный напиток советских кафетериев превратится в изысканное лакомство.
Разумеется, перечисленными напитками летняя безалкогольная коктейльная карта не исчерпывается. Существуют также «девственные» версии популярных «Мохито», «Пинаколады», «Кровавой Мери» и «Секса на пляже» и др., но их приготовление, все же, требует определенных навыков, специального оборудования и специфических ингредиентов. Впрочем, для тех, кто решил удивить друзей на домашней вечеринке, нет ничего невозможного. Рецепты можно легко найти в Интернете.
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