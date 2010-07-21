Как открыть типографию в Тюмени

Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru начальник отдела информации, PR и консультационных услуг областного Фонда развития и поддержки предпринимательства Антон Машуков, ежемесячно до конца этого года предпринимателям будут рассказывать о
На встрече выступили четыре спикера, которые осветили как общие вопросы организации бизнеса, так и особенности печатного дела в нашем городе.
«Не надо тянуть с созданием бизнеса, воплощением идеи, иначе за вас это сделают другие»,- считает представитель консалтинговой фирмы «Гудвилл» Алена Медведева. Она рассказала о том, как разработать
Руководитель компании Love marketing Илья Пискулин предложил будущим владельцам типографий задуматься над тем, вокруг кого они будут «плясать». Для этого, прежде всего, необходимо провести маркетинговое исследование, которое покажет, кто ваши клиенты, у кого, что и за сколько они покупают. Илья предложил проявить «трепетность» на этом этапе работы, чтобы собрать максимальную информацию: можно даже устроиться
На основании цен конкурентов можно сформировать свою конкурентоспособную цену. «Я не люблю, когда продают дешево, — отметил спикер. — Например, цена 40 коп. за визитку не заставит меня заказать ее».
Рынок типографский услуг — это рынок B2B (Business to business). Значит, типография будет предлагать услуги либо собственнику бизнеса, либо посреднику, которым является маркетолог. Последний более интересен типографиям, считает Илья Пискулин. Это значит, что компания, которую он представляет, крупная, и у нее есть деньги. Минус работы с собственниками бизнеса — их попытки сэкономить на полиграфических услугах,
Клиентов типографий Илья Пискулин разделил на три категории: А — самые крупные компании, доходы от которых составляют 60–80% оборота, В — «середнячки», которые позволяют «держаться на плаву» и С — клиенты, которые делают небольшие заказы время от времени. Категории, А и В наиболее интересны типографиям, в том числе и начинающим, но у них чаще всего уже есть постоянный подрядчик. «Отношения компании и клиента похожи на отношения мужчины и женщины, — сделал отступление Илья. — Есть стадия притирки. При работе с постоянными подрядчиками эта стадия уже пройдена, поэтому за них и держатся крупные компании».
Как же новой типографии завоевать клиентов категории, А? Нужно предложить услуги в тот момент, когда подрядчик № 1 допустит ошибку, либо компанию
Кроме этого, важно понимать потребности клиента. Возможно, вы сможете предложить точную печать цвета, соответствующего брендбуку компании, или нужную бумагу. Безусловно, клиент оценит и сервис — если вы будете утверждать с ним бумагу, цвета, сделаете цветопробы.
Следующее условие успеха — максимальное количество точек контактов с клиентом, например с помощью ICQ. «В одной из типографий не разрешена ICQ — это неудобно, поэтому с ними мы не работаем».
Для хороших продаж необходимо определиться с видом маркетинговых коммуникаций: так, реклама — второстепенна, потому что безадресна, а вот PR — более эффективная вещь. Можно попробовать развить культуру работы с подрядчиками. Так, несколько месяцев назад одна из типографий провела семинар для
В каких направлениях может развиваться печатное дело в нашем городе, рассказал директор типографии
— Рекламное агентство. Чтобы его открыть, понадобится около 50 тыс., чтобы арендовать помещение, купить компьютер, принтер и нанять менеджера. Плюсами в этом случае являются небольшие инвестиции.
— Копировальный салон. Требуемые инвестиции — около 500 тыс. руб. Парк оборудования не очень велик: МФУ, цветной принтер, постпечатное оборудование — степлер, переплетчик. Такой салон должен располагаться близко к институтам.
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Секреты регионального типографского бизнеса открыл присутствующим генеральный директор «Печатного дома «Тюмень», одного из самых успешных печатных предприятий в области за последние годы, Станислав Баев. Сейчас эта типография уже не работает (она просуществовала с 2006 по 2009 годы и закрылась в связи с кризисом), но за годы существования она успела добиться значительных успехов.
Будущим предпринимателям Станислав Баев порекомендовал выбирать упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы), потому что в типографском бизнесе расходы составляют около 70%, а в нашей области действует льготная ставка. Кроме этого, крайне нежелательно регистрировать бизнес на двух учредителей с долями по 50%.
У типографии должна быть специализация, считает директор «Печатного дома «Тюмень». Все типографии нашего города готовы выпускать листовую продукцию, а ее в таком количестве не требуется. В Тюмени не хватает хорошего переплетного оборудования. Наши печатные организации не работают с дорогими материалами — кожей, кожзамом, хотя спрос на это есть. Помимо этого, год назад в нашем городе не было своих компаний, занимающихся изготовлением пластиковых карт, а также книг в твердом переплете. Не заполнена в Тюмени и ниша компаний, предлагающей разработку уникальных открыток для предприятий, но здесь стоит учитывать, что спрос на них сезонный.
Упомянул выступающие и о некоторых аспектах выбора печатных машин. Станислав Баев посоветовал не покупать офсетную машину на вторичном рынке — нет гарантий, что она будет работать хорошо, неизвестно были ли у нее аварийные остановки, «ронял ли печатник в нее ключ во время печати»
Для систематизации и контроля работы не менее важно и хорошее программное обеспечение. Правда, некоторые работники могут саботировать его внедрение, поделился директор «Печатного дома «Тюмень», потому что все становится видно — что происходит на производстве, сколько материалов уходит на заказ, а также можно в оперативном режиме отследить объем заказов и прибыль. «После внедрения у нас программного обеспечения расход материалов снизился на 10–15%», — рассказал Станислав.
Для успешной типографии важно обзавестись хорошим менеджером. Как можно это сделать?
Скорость и качество производства продукции зависит от грамотно подобранного персонала. Так, не стоит брать на работу человека, который не задерживается на предприятиях меньше года — это подозрительно, если он вызывает сочувствие и сожаление — он будет вами манипулировать, а также родственников, друзей и любовников.
Хотя в Трудовом кодексе ни разу не упоминается должностная инструкция, это очень важный документ, который обозначает круг должностных обязанностей. Если в ней указан и регламент работ, то это руководство к действию. Кроме этого, работников типографий обязательно нужно знакомить с техникой безопасности.
«В Тюмени открывается все больше предприятий, поэтому клиентов типографиям хватит», — так оптимистично настроен директор типографии