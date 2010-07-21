Как открыть типографию в Тюмени

Клиентов типографий Илья Пискулин разделил на три категории: А — самые крупные компании, доходы от которых составляют 60–80% оборота, В — «середнячки», которые позволяют «держаться на плаву» и С — клиенты, которые делают небольшие заказы время от времени. Категории, А и В наиболее интересны типографиям, в том числе и начинающим, но у них чаще всего уже есть постоянный подрядчик. «Отношения компании и клиента похожи на отношения мужчины и женщины, — сделал отступление Илья. — Есть стадия притирки. При работе с постоянными подрядчиками эта стадия уже пройдена, поэтому за них и держатся крупные компании».