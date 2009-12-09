Свадьба зимой: кто «за»?

Под стать сибирским костюмам можно устроить и развлекательную программу. Давно ли вы ездили на санях с лошадьми да бубенцами? Свадьба — отличный повод для такого действия. Кроме того, в городе обычно к зиме готовят отличную иллюминацию, вокруг сверкают огоньки — праздничное настроение обеспечено! Да и вообще, зима — это просто сокровищница развлечений на улице. Игра в снежки, лепка снеговика, катание с гор и на коньках… Представляете, как красиво вы будете смотреться в платье и на коньках?