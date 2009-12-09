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Свадьба зимой: кто «за»?

9 декабря 2009, 08:58
Почему влюбленные предпочитают играть свадьбу летом? Тепло, не нужно мучиться с подбором теплой одежды, а на фотографиях не будет красных носов. Но на этом основной список выгод и заканчивается. Следующими пунктами в летнем свадебном меню идут высокие цены на брачные услуги, душные ЗАГСы и караван невест в парках на прогулке. Кроме того, с погодой может не повезти и в летний период: дождь и похолодание ещё никто не отменял.
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Тюмень

По данным комитета ЗАГС, жители нашей области не спешат отказываться от проведения свадьбы зимой. Так, в ноябре было зарегистрировано 400 браков, на декабрь уже подано 551 заявление, и на январь — 207. Корреспондент Nashgorod.ru попытался выяснить, чем привлекает тюменцев «морозная» церемония.

Как выяснилось, сторонниками зимней регистрации люди становятся либо «по семейным обстоятельствам», либо из экономии, либо же действительно из стремления соригинальничать. Конечно, пошлина в ЗАГСе останется такой же, но вот многие свадебные агентства делают скидки. Работы у операторов, фотографов, рестораторов и ведущих зимой не так много, поэтому зимой можно чаще найти выгодные спецпредложения.

Немного снижаются и цена на свадебное платье. Вот только зимой его недостаточно, придется брать шубку напрокат, выложить за нее придется ещё от 1,5 до 3 тысяч. Не удастся обойтись и туфельками — придется раскошелиться на белые сапожки. Впрочем, некоторые невесты находят в этом плюс: «всегда мечтала купить, но не видела повода».

Зимняя свадьба — это уже оригинально, но можно сделать её ещё интереснее. На белом снегу будут сногсшибательно смотреться яркие цветные наряды. Кроме того, можно отказаться от традиционного платья и облачиться в «свадебные» лыжные костюмы, белые валенки и пушистые варежки: и тепло, и ново. Букет также можно сделать сибирский — из еловых веток и шишек. Ведь цветы обычно плохо переносят минусовую температуру.

Под стать сибирским костюмам можно устроить и развлекательную программу. Давно ли вы ездили на санях с лошадьми да бубенцами? Свадьба — отличный повод для такого действия. Кроме того, в городе обычно к зиме готовят отличную иллюминацию, вокруг сверкают огоньки — праздничное настроение обеспечено! Да и вообще, зима — это просто сокровищница развлечений на улице. Игра в снежки, лепка снеговика, катание с гор и на коньках… Представляете, как красиво вы будете смотреться в платье и на коньках?

Кстати, не нужно думать, что зимние фотографии в чем-то уступают летним. Пейзажи с сугробами, снежинками и елками — отличный фон для романтической фотосессии. А что же делать с красными носами? А их можно просто запудрить!

Надежда Корнеева

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