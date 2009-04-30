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30 апреля — День пожарной охраны

30 апреля 2009, 09:04
В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве.

В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве, сообщает calend.ru.

В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем.

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре Первом. В годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо.

В 1999 году указом Президента России Бориса Ельцина 30 апреля установлено Днем пожарной охраны России.

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