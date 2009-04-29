«Обитаемый остров: Схватка» может с треском провалиться в российском прокате

За первый прокатный уикенд «Схватка» заработала всего 132 млн руб., или 3,96 млн долларов. К слову, сумасшедший экшн «
Напомним, фильм «Обитаемый остров. Фильм первый», который вышел в прокат 1 января на 916 копиях, стал самой кассовой картиной начала 2009 года. По оценкам продюсеров сборы первой части составили 25 млн долларов при общем бюджете кинодилогии в 36,6 млн долларов.
Таким образом, у «Схатки» очень сомнительные шансы отбить оставшиеся 11,6 млн долларов, тем более, что в эти выходные в Голливуде открывается сезон летних блокбастеров. На экраны отечественных кинотеатров попадут такие ожидаемые ленты, как «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Звездный путь», «Ангелы и демоны», «Ночь в музее — 2» и «Терминатор: Да придет спаситель».