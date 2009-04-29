Главой администрации города Ноябрьск избран Михаил Шаровин

На заседании городской думы присутствовал губернатор Ямала Юрий Неёлов. Напомним, 25 апреля закончила свою работу конкурсная комиссия, члены которой большинством голосов проголосовали за кандидатуру первого заместителя главы администрации Михаила Шаровина. Депутатам было рекомендовано назначить главой администрации муниципального образования Михаила Шаровина. Перед началом голосования к представительному собранию обратился глава региона, который призвал народных избранников со всей ответственностью подойти к выбору кандидатуры, невзирая на ведомственную принадлежность, помнить о том, что депутатов избирали не нефтяники и газовики, а все жители города, интересы которых они теперь представляют. Затем слово было предоставлено кандидату на пост главы администрации, который коротко изложил приоритетные направления своей работы, в случае его избрания на этот пост. По результатам голосования большинством голосов — восемнадцать человек проголосовали «за» — главой администрации Ноябрьска назначен Михаил Шаровин. На заседании присутствовали 23 депутата, четверо голосовало против, один — воздержался. Согласно положению о назначении главы администрации, для принятия положительного решения необходимо, чтобы за кандидатуру проголосовало тринадцать депутатов. После оглашения результатов голосования новый глава администрации города поблагодарил парламентариев за оказанное доверие.