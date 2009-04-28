В Тюменских лесах ловят нарушителей

На заседании было отмечено, что пожарная ситуация с начала сезона стабильна и находится под контролем. С начала пожароопасного сезона зафиксировано шестнадцать лесных пожаров на площади 69,8 га. Обстановка осложняется проведением сельхозпалов на значительных площадях (в Исетском районе на площади 100 га). С главами муниципальных образований будет рассмотрен вопрос о проведении очистки от захламленности вблизи населенных пунктов, и опашки в местах, примыкающих к лесному фонду и сельхозугодиям. Из числа должностных лиц управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и ГУ ТО «Служба охраны животного мира» созданы оперативные группы, обеспеченные автомобилем повышенной проходимости. Они необходимы для принятия первоочередных мер при обнаружении лесных пожаров, также составлены маршруты патрулирования совместно с работниками лесничеств.