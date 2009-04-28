В Тюменских лесах ловят нарушителей

В работе штаба приняли участие представители департамента лесного комплекса и подведомственных организаций, работники УГПН ГУ МЧС России по Тюменской области и ГУВД по Тюменской области.
На заседании было отмечено, что пожарная ситуация с начала сезона стабильна и находится под контролем. С начала пожароопасного сезона зафиксировано шестнадцать лесных пожаров на площади 69,8 га. Обстановка осложняется проведением сельхозпалов на значительных площадях (в Исетском районе на площади 100 га). С главами муниципальных образований будет рассмотрен вопрос о проведении очистки от захламленности вблизи населенных пунктов, и опашки в местах, примыкающих к лесному фонду и сельхозугодиям. Из числа должностных лиц управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и ГУ ТО «Служба охраны животного мира» созданы оперативные группы, обеспеченные автомобилем повышенной проходимости. Они необходимы для принятия первоочередных мер при обнаружении лесных пожаров, также составлены маршруты патрулирования совместно с работниками лесничеств.
Силами ГУВД по Тюменской области созданы и производят патрулирование сто восемьдесят три мобильных группы, действует сто двадцать постов наблюдения, сообщает Nashgorod.ru отдел информации Департамента информационной политики Тюменской области. Почти полторы сотни граждан выдворены из лесных массивов за несоблюдение режима ограничения посещения лесов. К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечен шестьдесят один человек, проведены проверки двухсот двадцати трех предприятий.
Возгораний в садоводческих обществах с начала пожароопасного периода не зафиксировано. Проводятся обходы домов частного сектора на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. ГУ МЧС России по Тюменской области проведено рабочее совещание с участием представителей органов местного самоуправления г. Тюмени, в том числе по отработке схем взаимодействия по привлечению дополнительных сил и средств на тушение пожаров.
В целях экологического воспитания населения и формирования бережного отношения к лесу проводится месячник леса и акция «Посади свое дерево».