Тюмень — выбор кофемана!

Если Вы настроены на романтический вечер с любимым человеком, и хочется привнести в свою жизнь таинственность и загадочность — выберите это заведение. Как только администратор проводит Вас за столик, Вы сразу окунётесь в ворох больших, мягких подушек и почувствуете себя как дома. Здесь Вам предложат несколько фирменных смесей кофе. Для желающих покушать — вкуснейшие блюда японской, европейской и итальянской кухни. Сделать общение ещё более приятным поможет ароматный кальян. Это место также хорошо подходит для тусовок большой компанией — по выходным играет диджей. Средний чек — примерно 900 рублей.