Тюмень — выбор кофемана!

Сколько раз в день мы сталкиваемся с ситуациями, когда всё валится из рук, проблема никак не решается, и настроение приближается к нулю? Ответ на этот вопрос у каждого будет свой. Ведь способов обрести душевное равновесие, собраться с мыслями и повысить свою работоспособность существует великое множество. Правда есть один проверенный и универсальный метод — выпить чашку крепкого, свежесваренного, ароматного кофе. Для этого достаточно посетить хорошую кофейню. К счастью, в Тюмени их хватает. Корреспондент Nashgorod.ru провел немало приятных минут в кофейнях нашего города.
Кальян Хаус
Это заведение создано специально для тех, кого восхищает истинная восточная мудрость и изысканность интерьеров. На Ваш выбор представлено три просторных зала — два зала для курящих и один — для некурящих посетителей. Кофеманы смогут отведать множество сортов настоящего кофе. Особой славой здесь пользуются итальянский Espresso и Americano. Кухня также удивит широким разнообразием блюд европейской и японской кухни. Особенно повара гордятся своим коронным блюдом — роллами «Кальян Хаус». Для дополнительного расслабления посетители смогут выкурить кальян. Средний чек составляет около 700 рублей.
ул. Республики, 155а, тел.
Комильфо
Название этой кофейни полностью соответствует её содержанию. С первых секунд пребывания здесь Вы полностью проникнетесь непревзойденной красотой Франции. Интерьер отражает роскошь французской гостиной XIX века. В этой кофейне официанты предложат Вам традиционный кофе «Арабика», а также десертные и элитные сорта крепкого ароматного напитка. Для проголодавшихся посетителей — изысканные блюда европейской кухни, приправленные песнями на французском языке. А по выходным дням Ваш слух услаждает живое пение. Средний чек составит около 1000 рублей.
ул. Республики, 250б, тел.
Кот д`Ивуар
Это место создано специально для стильных вечеринок и встреч с друзьями, проведения праздников. Атмосфера проникнута духом дикой, непознанной Африки. Необычный интерьер сразу повышает настроение посетителей, а высокий уровень обслуживания удерживает его на этом уровне весь вечер. В этой кофейне Вам предложат испробовать уникальный кофе под названием «Баскальоне». Многие называют этот кофе самым «правильным». Клубная музыка в исполнении диджеев заряжает позитивом. Средний чек — 900 рублей.
ул. Геологоразведчиков, 15, тел.
Кофейня 72
Кофейня создана для самых современных кофеманов. Посетителей сразу встречает яркая, необычная обстановка в стиле
ул. Орджоникидзе, 62, тел.
Кофейня ЧК
Если Вы настроены на романтический вечер с любимым человеком, и хочется привнести в свою жизнь таинственность и загадочность — выберите это заведение. Как только администратор проводит Вас за столик, Вы сразу окунётесь в ворох больших, мягких подушек и почувствуете себя как дома. Здесь Вам предложат несколько фирменных смесей кофе. Для желающих покушать — вкуснейшие блюда японской, европейской и итальянской кухни. Сделать общение ещё более приятным поможет ароматный кальян. Это место также хорошо подходит для тусовок большой компанией — по выходным играет диджей. Средний чек — примерно 900 рублей.
ул. Пермякова, 48, тел.
Кофейня «Ретро»
Эта кофейня — настоящая отдушина для тех, чей стиль жизни — рок. Кофеманам стоит провести здесь вечер не только для того, чтобы послушать лучшие хиты, но и испробовать оригинальные смеси «Арабики», «Робусты» и «Либерики». Наслаждение от ароматного кофе дополнят оригинальные торты и пирожные, которые Вам предложат испробовать не только в самой кофейне, но и привезут по индивидуальному заказу на дом. А после тяжёлого дня на работе расслабление подарит фирменный односолодовый виски. Широкий выбор блюд европейской кухни не оставит равнодушным ни одного гурмана. Средний чек составит около 800 рублей.
ул. Мельникайте, 84, тел.
Максим
В этой кофейне Вы сразу окунётесь в атмосферу роскошной буржуазной улочки. Мягкие зелёные диванчики и изысканные свечи делают это место идеальным для встреч с любимыми. Спокойная музыка нисколько не мешает непринуждённому общению. Вежливые официанты предложат Вам на выбор изысканные мясные и рыбные блюда. Кроме того, кофеманы обязательно оценят уникальный кофе, приготовленный способом «на песке».
ул. Республики, 40/1, тел.
ТорТшер
Эта кофейня работает для настоящих любителей классики. Уютная атмосфера располагает посетителей к глубоким размышлениям, восстановлению сил, энергии и душевного равновесия. Мягкие жёлтые диванчики способствуют расслаблению. Ещё более душевную атмосферу дарит ароматный десертный кофе пяти сортов и вкусные пирожные. Для любителей японской кухни в кофейне представлены коронные роллы «Филадельфия», а тем, кто предпочитает европейскую кухню, всегда предложат сытные бифштексы и мясо
ул. Максима Горького, 70, тел.
Специфика этого заведения заложена в названии кофейни. Широкий выбор чая, кофе и какао
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63, 3 эт., тел.
ул. Максима Горького, 70, тел.
Шоколандия
Если Вы мечтаете впустить в свою жизнь настоящую сказку, окунуться в мир фантазий и на минутку забыть о реальности — посетите эту кофейню! Интерьер заведения отражает одну из улочек старой доброй Чехии. Сказочные домики, нарисованные на стенах, и красивые каменные столики — как будто возвращают в детство и дарят кусочек радости каждому посетителю. Изысканный кофе French понравится любому кофеману. «Фишкой» кофейни являются фирменные сладкие блинчики, тортики и вафельки, которые побалуют заядлых сладкоежек. Средний чек составит примерно 600 рублей.
ул. Ленина, 77, тел.
Жизнь часто преподносит нам неприятные сюрпризы, работа — неразрешимые проблемы, а личные отношения — головную боль. Для избавления от этих неприятных явлений существует логика, здравый смысл, душевное равновесие. А для их подкрепления существует крепкий ароматный напиток — кофе. Не важно, готовите Вы его сами или посещаете кофейни. Главное — уметь подобрать к себе тот самый ключик, который позволит всегда оставаться здоровым и душой и телом.
Екатерина Жернакова