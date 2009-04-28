Ридли Скотт готов вернуть на экраны «Чужого»

По утверждению главы кинокомпании Тома Ротмана, соответствующие переговоры уже были проведены с «
«Да, мы уже говорили на эту тему с Ридли. Сейчас, как вы знаете, он очень занят съемками фильма о Робине Гуде, но, тем не менее, он обдумывает возможность возвращения Чужого. Для нас это будет потрясающая возможность, ведь кто сможет сделать это лучше, чем создатель оригинального фильма. Будем надеяться, что получится», — прокомментировал Ротман корреспонденту ресурса IESB.
Он также подтвердил, что режиссеру Роберту Родригесу отдана вся полнота власти над «Хищником», и направление развитие франшизы будет полностью зависеть от него.
Напомним, что ранее исполнительница главной роли в сериале Сигурни Уивер также говорила о своей готовности вновь вернуться к образу Элен Рипли.
Уивер признала, что уже обсуждала с автором оригинальной картины Ридли Скоттом возможность съемок пятой серии. «Мы оба чувствуем ответственность за эту женщину, он в такой же степени её создатель, как и я», — сказала актриса.