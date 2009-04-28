Ридли Скотт готов вернуть на экраны «Чужого»

«Да, мы уже говорили на эту тему с Ридли. Сейчас, как вы знаете, он очень занят съемками фильма о Робине Гуде, но, тем не менее, он обдумывает возможность возвращения Чужого. Для нас это будет потрясающая возможность, ведь кто сможет сделать это лучше, чем создатель оригинального фильма. Будем надеяться, что получится», — прокомментировал Ротман корреспонденту ресурса IESB.