Решение суда: ООО «Тюмень-Водоканал» заплатит штраф

Напомним, что в августе 2008 года в Тюменском УФАС России рассматривалось дело по заявлению гражданина. Тюменец жаловался на ООО « Тюмень-Водоканал » за то, что компания выставляла ему счет за услугу водоотведения, которой он не пользовался. Для принятия решения по возбужденному делу комиссии УФАС по Тюменской области понадобился перечень всех абонентов ООО «Тюмень Водоканал» . Однако организация не представила запрашиваемую документацию ни в установленный срок, ни на заседания комиссий.