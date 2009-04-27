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Решение суда: ООО «Тюмень-Водоканал» заплатит штраф

27 апреля 2009, 09:55
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность и обоснованность вынесенного Управлением федеральной антимонопольной службы по Тюменской области административного штрафа ООО «Тюмень-Водоканал».
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Тюмень

Напомним, что компания была оштрафована на 300 тысяч рублей за препятствие комиссии Тюменского УФАС России в рассмотрении возбужденного в отношении нее дела. Данное судебное разбирательство стало третьей попыткой Водоканала доказать неправомерность наказания.

Напомним, что в августе 2008 года в Тюменском УФАС России рассматривалось дело по заявлению гражданина. Тюменец жаловался на ООО «Тюмень-Водоканал» за то, что компания выставляла ему счет за услугу водоотведения, которой он не пользовался. Для принятия решения по возбужденному делу комиссии УФАС по Тюменской области понадобился перечень всех абонентов ООО «Тюмень Водоканал». Однако организация не представила запрашиваемую документацию ни в установленный срок, ни на заседания комиссий.

Согласно Федеральному закону «О защите конкуренции» коммерческие организации обязаны по требованию антимонопольного органа предоставлять запрашиваемые документы — сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе УФАС по Тюменской области.

По факту непредставления антимонопольному органу доказательств для рассмотрения дела в отношении ООО «Тюмень-Водоканал» было возбуждено административное производство. В отношении компании было вынесено постановление о наложении штрафа. С вынесенным постановлением Водоканал не согласился и обжаловал его в суде. Все три суда отказали Водоканалу в удовлетворении его требований.

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