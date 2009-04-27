«Гарри Поттер» вошел в двадцатку «золотой» британской молодежи

Как сообщает The Telegraph, состояние актера оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов, а в ближайшие годы с развитием «поттерианы» оно может достигнуть 70 миллионов фунтов.
Уже cейчас Рэдклифф оказался богаче, чем принцы Уильям и Гарри, каждый из которых владеет состоянием в 28 миллионов фунтов.
Партнерша Рэдклиффа по сериалу, актриса Эмма Уотсон, также попала в рейтинг молодых британских богачей. Сообщается, что Уотсон заработала к настоящему моменту более 12 миллионов фунтов.
Первое место в списке занимает
Что же касается создательницы Гарри Поттера, писательницы Джоан Роулинг, то её состояние, напротив, уменьшилось на 11 процентов — с 560 до 499 миллионов фунтов, что, однако, не помешало её подняться в списке богатейших жителей Великобритании со 144 по на 101 место.
Напомним, что ранее сообщалось, что режиссер последней части «поттерианы» Дэвид Йейтс намерен экранизировать и эпилог произведения Роулинг, описывающий будущее главных героев. В съемках будут задействован оригинальный актерский состав, который будет «состарен» при помощи грима и компьютерной анимации.
Очередной фильм сериала «Гарри Поттер и