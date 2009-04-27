«Гарри Поттер» вошел в двадцатку «золотой» британской молодежи

Что же касается создательницы Гарри Поттера, писательницы Джоан Роулинг, то её состояние, напротив, уменьшилось на 11 процентов — с 560 до 499 миллионов фунтов, что, однако, не помешало её подняться в списке богатейших жителей Великобритании со 144 по на 101 место.