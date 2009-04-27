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«Гарри Поттер» вошел в двадцатку «золотой» британской молодежи

27 апреля 2009, 17:40
19-летний актер Дэниел Рэдклифф, известный всему миру по роли Гарри Поттера, занял 12 место в списке самых богатых молодых британцев.

Как сообщает The Telegraph, состояние актера оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов, а в ближайшие годы с развитием «поттерианы» оно может достигнуть 70 миллионов фунтов.

Уже cейчас Рэдклифф оказался богаче, чем принцы Уильям и Гарри, каждый из которых владеет состоянием в 28 миллионов фунтов.

Партнерша Рэдклиффа по сериалу, актриса Эмма Уотсон, также попала в рейтинг молодых британских богачей. Сообщается, что Уотсон заработала к настоящему моменту более 12 миллионов фунтов.

Первое место в списке занимает 27-летний Артур Лэндон, унаследовавший свое 200-миллионное состояние от отца, на втором — наследник бывшего участника группы Beatles Джорджа Харрисона Дхани Харрисон. Его состояние оценивается в 140 миллионов фунтов. И третью строчку занимают Фаун и Индия Роуз Джеймс, получившие в наследство от своего отца, известного порномагната, 120 миллионов фунтов.

Что же касается создательницы Гарри Поттера, писательницы Джоан Роулинг, то её состояние, напротив, уменьшилось на 11 процентов — с 560 до 499 миллионов фунтов, что, однако, не помешало её подняться в списке богатейших жителей Великобритании со 144 по на 101 место.

Напомним, что ранее сообщалось, что режиссер последней части «поттерианы» Дэвид Йейтс намерен экранизировать и эпилог произведения Роулинг, описывающий будущее главных героев. В съемках будут задействован оригинальный актерский состав, который будет «состарен» при помощи грима и компьютерной анимации.

Очередной фильм сериала «Гарри Поттер и принц-полукровка» выйдет в прокат 15 июля 2009 года.

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