Россию в Каннах представят картины об Иване Грозном и женском одиночестве

Российские фильмы в основной программе не заявлены: «Царь» Павла Лунгина и «Сказка про темноту» Николая Хомерики войдут только в программу «Особый взгляд». А одиозная работа кемеровского бомжа Коновалова «Я + люди, или Взгляд постороннего на человеческую цивилизацию», по всей вероятности, до уровня Канн так и не дотянула.