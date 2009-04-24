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Россию в Каннах представят картины об Иване Грозном и женском одиночестве

24 апреля 2009, 09:07
Объявлены номинанты Международного Каннского кинофестиваля. Как и ожидалось, в конкурсную программу попали новые картины признанных мэтров мирового кинематографа — Квентина Тарантино, Ларса фон Триера, Педро Альмодовара.

Российские фильмы в основной программе не заявлены: «Царь» Павла Лунгина и «Сказка про темноту» Николая Хомерики войдут только в программу «Особый взгляд». А одиозная работа кемеровского бомжа Коновалова «Я + люди, или Взгляд постороннего на человеческую цивилизацию», по всей вероятности, до уровня Канн так и не дотянула.

Напомним, 62-й Каннский фестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Жюри полнометражных фильмов, состоящее из 7 человек, возглавит выдающаяся французская актриса Изабель Юппер, короткометражных — британский режиссер Джон Бурмэн. Что интересно, в этом году престижный европейский фестиваль откроется 3D-творением известной студии Pixar. Главный герой мультфильма «Up» («Вверх») — 78-летний мужчина, который привязал к своему дому воздушные шары и решил отправиться в Южную Америку.

Жюри просмотрело 1670 полнометражных лент из 120 стран, после чего в конкурсную программу были отобраны 52 ленты из 32 стран. Однако на «Золотую пальмовую ветвь» — главную награду Канн — претендуют только 20 фильмов, в том числе «Бесчестные ублюдки» Квентина Тарантино и «Антихрист» Ларса фон Триера.

Кроме того, в конкурсной программе будет участвовать новый фильм Педро Альмодовара «Разорванные объятия» с Пенелопой Крус в главной роли, «В поисках Эрика» Кена Лоуча, «Белая лента» Микаэля Ханеке и др.

В рамках «Двухнедельника режиссеров», особой секции Каннского кинофестиваля, будет показан фильм «Имажинариум доктора Парнассуса» режиссера Терри Гиллиама, котором свою последнюю роль сыграл австралийский актер Хит Леджер.

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