Россию в Каннах представят картины об Иване Грозном и женском одиночестве

Российские фильмы в основной программе не заявлены: «Царь» Павла Лунгина и «Сказка про темноту» Николая Хомерики войдут только в программу «Особый взгляд». А одиозная работа кемеровского бомжа Коновалова «Я + люди, или Взгляд постороннего на человеческую цивилизацию», по всей вероятности, до уровня Канн так и не дотянула.
Напомним,
Жюри просмотрело 1670 полнометражных лент из 120 стран, после чего в конкурсную программу были отобраны 52 ленты из 32 стран. Однако на «Золотую пальмовую ветвь» — главную награду Канн — претендуют только 20 фильмов, в том числе «Бесчестные ублюдки» Квентина Тарантино и «Антихрист» Ларса фон Триера.
Кроме того, в конкурсной программе будет участвовать новый фильм Педро Альмодовара «Разорванные объятия» с Пенелопой Крус в главной роли, «В поисках Эрика» Кена Лоуча, «Белая лента» Микаэля Ханеке и др.
В рамках «Двухнедельника режиссеров», особой секции Каннского кинофестиваля, будет показан фильм «Имажинариум доктора Парнассуса» режиссера Терри Гиллиама, котором свою последнюю роль сыграл австралийский актер Хит Леджер.