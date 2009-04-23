Тюменцы смогут побывать в стране кошмаров вместе с Коралиной

25 апреля в тюменском кинотеатре «Синема Парк» состоится премьера фильма Генри Селика «Коралина в стране кошмаров».
Маленькая девочка Коралина Джонс обнаруживает потайную дверь, которая ведет в мир, очень похожий на обычный, только гораздо лучше. Её другая Мама всегда мила и услужлива, её Другой Папа все время улыбается и дарит подарки. Но есть ли в видимости счастья хоть толика настоящей родительской любви? Коралине очень скоро придется в этом усомниться, но будет уже поздно — не только она, но и её настоящие родители окажутся в смертельной опасности.
Фильм демонстрируется в революционном 3D формате.
Nashgorod.ru предлагает форумчанам выиграть одно из трех пригласительных на премьерный показ фильма.
Для этого нужно правильно ответить на три вопроса о фильме «Коралина в стране кошмаров»:
1. Кто является и автором книги «Коралина», и сценаристом фильма «Коралина в стране кошмаров»?
2. Сколько лет Коралине Джонс и где она живет?
3. Какая юная актриса озвучила главную героиню — Коралину — в оригинальной версии?
Ответы необходимо прислать до 24 апреля на