Тюменцы смогут побывать в стране кошмаров вместе с Коралиной

Маленькая девочка Коралина Джонс обнаруживает потайную дверь, которая ведет в мир, очень похожий на обычный, только гораздо лучше. Её другая Мама всегда мила и услужлива, её Другой Папа все время улыбается и дарит подарки. Но есть ли в видимости счастья хоть толика настоящей родительской любви? Коралине очень скоро придется в этом усомниться, но будет уже поздно — не только она, но и её настоящие родители окажутся в смертельной опасности.