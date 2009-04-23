nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы смогут побывать в стране кошмаров вместе с Коралиной

23 апреля 2009, 11:59
25 апреля в тюменском кинотеатре «Синема Парк» состоится премьера фильма Генри Селика «Коралина в стране кошмаров». Nashgorod.ru предлагает форумчанам выиграть одно из трех пригласительных на премьерный показ фильма.
Сюжет
Тюмень

25 апреля в тюменском кинотеатре «Синема Парк» состоится премьера фильма Генри Селика «Коралина в стране кошмаров».

Маленькая девочка Коралина Джонс обнаруживает потайную дверь, которая ведет в мир, очень похожий на обычный, только гораздо лучше. Её другая Мама всегда мила и услужлива, её Другой Папа все время улыбается и дарит подарки. Но есть ли в видимости счастья хоть толика настоящей родительской любви? Коралине очень скоро придется в этом усомниться, но будет уже поздно — не только она, но и её настоящие родители окажутся в смертельной опасности.

Фильм демонстрируется в революционном 3D формате.

Nashgorod.ru предлагает форумчанам выиграть одно из трех пригласительных на премьерный показ фильма.

Для этого нужно правильно ответить на три вопроса о фильме «Коралина в стране кошмаров»:

1. Кто является и автором книги «Коралина», и сценаристом фильма «Коралина в стране кошмаров»?

2. Сколько лет Коралине Джонс и где она живет?

3. Какая юная актриса озвучила главную героиню — Коралину — в оригинальной версии?

Ответы необходимо прислать до 24 апреля на e-mail[email protected] Первые трое правильно ответивших получат в подарок пригласительные.

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25