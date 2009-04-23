Пограничная Служба ФСБ России приглашает выпускников тюменских вузов

При приеме на службу по контракту предпочтение отдается мужчинам от 20 до 35 лет, обладающим хорошей спортивной подготовкой и не имеющим серьезных проблем со здоровьем. Для граждан, отслуживших в армии по призыву или по контракту, достаточно среднего или среднего специального образования.