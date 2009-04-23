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Пограничная Служба ФСБ России приглашает выпускников тюменских вузов

23 апреля 2009, 15:29
Проходить службу на контрактной основе в Пограничных войсках ФСБ России теперь могут выпускники гражданских вузов Тюменской области, ранее не служившие в армии.
Сюжет
Тюмень

При приеме на службу по контракту предпочтение отдается мужчинам от 20 до 35 лет, обладающим хорошей спортивной подготовкой и не имеющим серьезных проблем со здоровьем. Для граждан, отслуживших в армии по призыву или по контракту, достаточно среднего или среднего специального образования.

Заключившему контракт предоставляется стабильное денежное содержание, социальные гарантии, пенсионное обеспечение и льготы.

Пограничник из Тюмени может быть направлен для прохождения службы в Оренбургскую и Курганскую области, Приморский край или в любой другой регион по желанию военнослужащего.

На контрактную основу комплектования личным составом пограничные органы перешли с 1 января 2007 года. Осенью 2008 года из рядов пограничных войск ФСБ России демобилизовался последний солдат, проходивший службу по призыву. Теперь государственную границу охраняют только профессиональные военные-контрактники.

Дополнительную информацию можно получить в Региональном управлении ФСБ России по Тюменской области по телефону 46-88-53.

#Новости#Тюмень#ФСБ#Ксения#Общество
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