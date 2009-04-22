Тюменцы увидят всю войну в кинотеатре под открытым небом

Молодогвардейцы предлагают жителям и гостям города посмотреть цикл телевизионных публицистических фильмов «Вторая мировая. День за днем» на большом натяжном экране в центре города. Каждая серия фильма — один месяц Второй мировой войны.
Первый показ расскажет о начале войны — июне 1941 года.
Открытие кинотеатра пройдет необычно — на некоторое время площадь города превратится в место военных действий. Звук военной сирены, мерцание прожекторов и голос, извещающий о воздушной тревоге — представление, которое подготовили организаторы поможет лучше прочувствовать, заинтересовать пришедших и случайных прохожих к просмотру кино о войне.
В ленте, выбранной для показа, использована уникальная хроника военных лет, в том числе, из личного архива Сталина. Многие факты о Великой Отечественной войне предстают в совершенном новом виде. Автор и ведущий — известный петербургский журналист Виктор Правдюк. Фильм был снят
Отметим, что кинотеатр на свежем воздухе будет работать ежедневно с 22 апреля по 8 мая включительно с 9 до 11 вечера.
Проект проходит при содействии Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Информационная поддержка — Российское агентство международной информации «РИА Новости».
«Этот проект проходит в рамках патриотической кампании „Мы помним“ и выражает собой дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Любой житель может присоединиться к просмотру и проникнуться патриотическим настроением приближающегося праздника», отметил руководитель проекта Роман Чуйко.