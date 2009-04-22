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Тюменцы увидят всю войну в кинотеатре под открытым небом

22 апреля 2009, 12:22
22 апреля в 21.00 на «Центральной» площади Тюмени состоится открытие кинотеатра под открытым небом.
Сюжет
Тюмень

Молодогвардейцы предлагают жителям и гостям города посмотреть цикл телевизионных публицистических фильмов «Вторая мировая. День за днем» на большом натяжном экране в центре города. Каждая серия фильма — один месяц Второй мировой войны.

Первый показ расскажет о начале войны — июне 1941 года.

Открытие кинотеатра пройдет необычно — на некоторое время площадь города превратится в место военных действий. Звук военной сирены, мерцание прожекторов и голос, извещающий о воздушной тревоге — представление, которое подготовили организаторы поможет лучше прочувствовать, заинтересовать пришедших и случайных прохожих к просмотру кино о войне.

В ленте, выбранной для показа, использована уникальная хроника военных лет, в том числе, из личного архива Сталина. Многие факты о Великой Отечественной войне предстают в совершенном новом виде. Автор и ведущий — известный петербургский журналист Виктор Правдюк. Фильм был снят ООО «Студия Надежда» в 2005 году.

Отметим, что кинотеатр на свежем воздухе будет работать ежедневно с 22 апреля по 8 мая включительно с 9 до 11 вечера.

Проект проходит при содействии Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Информационная поддержка — Российское агентство международной информации «РИА Новости».

«Этот проект проходит в рамках патриотической кампании „Мы помним“ и выражает собой дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Любой житель может присоединиться к просмотру и проникнуться патриотическим настроением приближающегося праздника», отметил руководитель проекта Роман Чуйко.

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
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