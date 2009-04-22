Тюменцы увидят всю войну в кинотеатре под открытым небом

В ленте, выбранной для показа, использована уникальная хроника военных лет, в том числе, из личного архива Сталина. Многие факты о Великой Отечественной войне предстают в совершенном новом виде. Автор и ведущий — известный петербургский журналист Виктор Правдюк. Фильм был снят ООО «Студия Надежда» в 2005 году.