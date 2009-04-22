Сенаторы оставили красные звезды на российских самолетах

Красная звезда стала символом Красной Армии после революции 1917 года. Она присутствовала на флаге и гербе СССР, флагах и гербах стран Варшавского договора, а также до сих пор является элементом знамени Вооруженных сил России. Сегодня геральдический символ, символизировавший в СССР единство мирового пролетариата всех пяти континентов, используется в качестве государственной и военной символики в Китае, Вьетнаме, Белоруссии и других странах.