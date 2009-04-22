Сенаторы оставили красные звезды на российских самолетах

Вместо обычных красных звезд предполагалось использовать аналогичные, окаймленные синей и белой полосами, а также красной линией по контуру.
Как уточняет агентство, категорически против принятия закона выступил спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Он отметил, что «нельзя накануне 9 мая оскорблять память наших отцов, которые одержали победу именно с красными звездами на бортах своих самолетов».
Вместе с тем, по мнению присутствовавшего на заседании начальника главного штаба ВВС Вадима Волковицкого, необходимость изменения вида звезд связана с «чисто практическими соображениями». По его словам, во время боевых действий в Южной Осетии самолеты и российской, и грузинской авиации имели одинаковые опознавательные знаки, поскольку аналогичные красные звезды приняты на территории стран СНГ.
Напомним, что 8 апреля Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, утвердивший новые символы российской специальной авиации. Депутаты планировали принять его ещё в ноябре 2008 года, но рассмотрение было отложено, поскольку правительство не предоставило проект рисунка с новой символикой. Госдума также не получила объяснения по поводу того, в какую сумму обойдется перекраска машин.
Ранее замену красных звезд, инициатором которой стало Министерство обороны России, также объясняли патриотическими мотивами. В частности, по мнению разработчиков законопроекта, он «будет способствовать популяризации государственной символики России, воспитанию патриотических чувств у граждан России и обеспечит законодательное регулирование использования символов для обозначения государственной принадлежности воздушных судов».
Красная звезда стала символом Красной Армии после революции 1917 года. Она присутствовала на флаге и гербе СССР, флагах и гербах стран Варшавского договора, а также до сих пор является элементом знамени Вооруженных сил России. Сегодня геральдический символ, символизировавший в СССР единство мирового пролетариата всех пяти континентов, используется в качестве государственной и военной символики в Китае, Вьетнаме, Белоруссии и других странах.