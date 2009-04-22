Nashgorod.ru приглашает форумчан на фильм «Iron Maiden: Flight 666»

«Iron Maiden: Flight 666» – реальная, не без юмора снятая, картина сумасшедшей гастрольной жизни одной из самых успешных рок-групп планеты, выступавшей на крупнейших стадионах мира. Чтобы облететь земной шар за 45 дней, Iron Maiden понадобился специально оборудованный Боинг-757 с 12 тоннами сценического оборудования и всей командой музыкантов и техников на борту. За штурвалом – вокалист группы Брюс Дикинсон. Их ждали 23 стадиона в 13 странах!