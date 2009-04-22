nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Nashgorod.ru приглашает форумчан на фильм «Iron Maiden: Flight 666»

22 апреля 2009, 11:31
«Iron Maiden: Flight 666» – реальная, не без юмора снятая, картина сумасшедшей гастрольной жизни одной из самых успешных рок-групп планеты, выступавшей на крупнейших стадионах мира. Nashgorod.ru предлагает вам выиграть одно из четырех пригласительных и увидеть этот фильм лично!
Сюжет
Тюмень

Сюрприз для всех тюменских поклонников британского хэви-метала в целом и группы Iron Maiden в частности! Nashgorod.ru и «Синема парк» приглашают форумчан 24 и 25 апреля увидеть полнометражный документальный фильм о первом этапе самого смелого мирового турне группы - «Iron Maiden: Flight 666».

«Iron Maiden: Flight 666» – реальная, не без юмора снятая, картина сумасшедшей гастрольной жизни одной из самых успешных рок-групп планеты, выступавшей на крупнейших стадионах мира. Чтобы облететь земной шар за 45 дней, Iron Maiden понадобился специально оборудованный Боинг-757 с 12 тоннами сценического оборудования и всей командой музыкантов и техников на борту. За штурвалом – вокалист группы Брюс Дикинсон. Их ждали 23 стадиона в 13 странах!

Снятый в цифровом формате фильм выйдет на экраны с великолепным шестиканальным звуком, который сводил продюсер группы Кевин «Кейвмэн» Ширли.

Nashgorod.ru предлагает вам выиграть одно из четырех пригласительных и увидеть этот фильм лично!

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо правильно ответить на три вопроса о группе Iron Maiden:

1. Кто является основателем группы и бессменным лидером коллектива?

2. Из какого фильма было позаимствовано название группы, переводимое с английского как «Железная леди»?

3. В каком году был записан дебютный студийный альбом группы?

Ответы необходимо прислать до 24 апреля на e-mail – [email protected] Первые четверо правильно ответивших получат в подарок пригласительные.

#Новости#Тюмень#Кино#НашГород.ру#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25