Nashgorod.ru приглашает форумчан на фильм «Iron Maiden: Flight 666»

Сюрприз для всех тюменских поклонников британского хэви-метала в целом и группы Iron Maiden в частности! Nashgorod.ru и «Синема парк» приглашают форумчан 24 и 25 апреля увидеть полнометражный документальный фильм о первом этапе самого смелого мирового турне группы - «Iron Maiden: Flight 666».
«Iron Maiden: Flight 666» – реальная, не без юмора снятая, картина сумасшедшей гастрольной жизни одной из самых успешных рок-групп планеты, выступавшей на крупнейших стадионах мира. Чтобы облететь земной шар за 45 дней, Iron Maiden понадобился специально оборудованный Боинг-757 с 12 тоннами сценического оборудования и всей командой музыкантов и техников на борту. За штурвалом – вокалист группы Брюс Дикинсон. Их ждали 23 стадиона в 13 странах!
Снятый в цифровом формате фильм выйдет на экраны с великолепным шестиканальным звуком, который сводил продюсер группы Кевин «Кейвмэн» Ширли.
Nashgorod.ru предлагает вам выиграть одно из четырех пригласительных и увидеть этот фильм лично!
Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо правильно ответить на три вопроса о группе Iron Maiden:
1. Кто является основателем группы и бессменным лидером коллектива?
2. Из какого фильма было позаимствовано название группы, переводимое с английского как «Железная леди»?
3. В каком году был записан дебютный студийный альбом группы?
Ответы необходимо прислать до 24 апреля на e-mail – [email protected] Первые четверо правильно ответивших получат в подарок пригласительные.