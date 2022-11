Тюменцы увидят легенду немецкой готик-сцены

13 марта 2009 года в свет вышел девятый альбом группы "(if) - the Memento Ritual Project". Именно в его поддержку DIARY OF DREAMS запланировали международное турне, которое стартует 23 апреля в Лондоне. Далее группа отправится в Россию, Прибалтику, Германию, Францию и Польшу.