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Тюменцы увидят легенду немецкой готик-сцены

20 апреля 2009, 15:21
7 мая в клубе Batmаn состоится единственный концерт легенды немецкой и мировой готик-сцены - группы DIARY OF DREAMS. Напомним, DIARY OF DREAMS (Германия, dark wave / gothic), является одним из наиболее культовых проектов, оказавшим значительно влияние на формирование готики в Европе.
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Тюмень

7 мая в тюменском клубе Batmаn состоится единственный концерт легенды немецкой и мировой готик-сцены - группы DIARY OF DREAMS. Напомним, DIARY OF DREAMS (Германия, dark wave / gothic), является одним из наиболее культовых проектов, оказавшим значительно влияние на формирование готики в Европе.

13 марта 2009 года в свет вышел девятый альбом группы "(if) - the Memento Ritual Project". Именно в его поддержку DIARY OF DREAMS запланировали международное турне, которое стартует 23 апреля в Лондоне. Далее группа отправится в Россию, Прибалтику, Германию, Францию и Польшу.

Билеты уже можно приобрести в магазине для нескучных людей "Вредный Енот" по адресу: Холодильная 65/3. Цена билетов - от 300 до 400 рублей.

Андрей Попков, организатор концерта в Тюмени, сообщил, что такие предельно низкие цены - это шаг навстречу людям. По его словам, концерт делается не ради прибыли, а для того, чтобы люди могли послушать любимую музыку даже в период кризиса.

Добавим, что 7 мая в "Еноте" состоится автограф сессия DIARY OF DREAMS. О точном времени ее проведения организаторы сообщат дополнительно.

#Новости#Тюмень#Таня#Культура
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