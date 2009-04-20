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Скончался Джеймс Баллард, один из крупнейших современных писателей Великобритании

20 апреля 2009, 09:31
После продолжительной болезни в возрасте 78 лет скончался один из крупнейших современных писателей Великобритании Джеймс Баллард.

Родившийся в Шанхае в семье британского дипломата, он получил первую известность за научно-фантастические рассказы и романы, отличавшиеся парадоксальным восприятием действительности. Во многом это было связано с тем, что на творчество писателя большое влияние оказал сюрреализм.

Однако подлинная слава пришла к Балларду в 1984 году после публикации романа "Империя солнца". Он основан на собственных воспоминаниях автора о содержании в японском плену во время Второй мировой войны - Баллард был интернирован в возрасте 12 лет и провел в лагере три года.

В 1987 году известный американский режиссер Стивен Спилберг поставил по "Империи солнца" одноименный фильм.

В 2006 году роман Балларда "Автокатастрофа" (Crash; написан в 1973 г.) был внесен редакцией сайта Playboy.com в список 25 самых сексуальных произведений в истории человечества и занял там пятую строчку.

Несмотря на тяжелое заболевание - рак простаты, Джеймс Баллард до последних своих дней работал над автобиографическими произведениями.

#Новости#Писатели#Таня#Культура
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