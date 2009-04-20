Скончался Джеймс Баллард, один из крупнейших современных писателей Великобритании

Однако подлинная слава пришла к Балларду в 1984 году после публикации романа "Империя солнца". Он основан на собственных воспоминаниях автора о содержании в японском плену во время Второй мировой войны - Баллард был интернирован в возрасте 12 лет и провел в лагере три года.