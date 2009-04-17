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Яичные бои и поиски клада - на Верхнем Бору

17 апреля 2009, 10:29
База отдыха «Верхний Бор» приглашает горожан на празднование Великой Пасхи, традиционные народные гуляния начнутся в полдень.
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Отдых

19 апреля состоится главное событие года для православных христиан - Праздник Светлого Христова Воскресения - Пасха.

База отдыха «Верхний Бор» приглашает горожан на празднование Великой Пасхи, традиционные народные гуляния начнутся в полдень.

В 13.00 запланировано освящение пасхальных куличей и яйц, которые горожане смогут приобрести на базе или привезти с собой. На освящение приглашен Отец Иоанн.

Шуточные соревнования для детей и взрослых «Яичное ассорти» стартуют в 14.00, гости базы будут участвовать в «яичных боях», раскрашивать яйца и искать клад. Победителей ждут призы от базы отдыха «Верхний Бор».

Телефон для справок - (3452)77-20-74.

#Новости#Отдых#Тюмень#Таня#Культура
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