Яичные бои и поиски клада - на Верхнем Бору

19 апреля состоится главное событие года для православных христиан - Праздник Светлого Христова Воскресения - Пасха.
База отдыха «Верхний Бор» приглашает горожан на празднование Великой Пасхи, традиционные народные гуляния начнутся в полдень.
В 13.00 запланировано освящение пасхальных куличей и яйц, которые горожане смогут приобрести на базе или привезти с собой. На освящение приглашен Отец Иоанн.
Шуточные соревнования для детей и взрослых «Яичное ассорти» стартуют в 14.00, гости базы будут участвовать в «яичных боях», раскрашивать яйца и искать клад. Победителей ждут призы от базы отдыха «Верхний Бор».
Телефон для справок - (3452)77-20-74.