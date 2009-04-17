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Водителя, не пропустившего пешехода, будут штрафовать на 1000 рублей

17 апреля 2009, 20:15
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект об увеличении штрафа за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Законопроект усиливает административную ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. За это нарушение штраф устанавливается в размере от 800 до 1 тыс. руб. (сейчас – предупреждение или штраф 100 руб.).

Также увеличивается штраф за нарушение правил перевозки людей – с 100 руб. до 500 руб. Кроме того, за остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов, устанавливается наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 300 руб. (сейчас – предупреждение или штраф от 200 до 300 руб.). Нарушение пешеходом или иным лицом правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 200 руб. (в настоящее время предупреждение или штраф 100 руб.).

#Новости#Штрафы#Автовладельцы#Правила дорожного движения#Законодательство#Транспорт#Ксения#Общество
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