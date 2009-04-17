Водителя, не пропустившего пешехода, будут штрафовать на 1000 рублей

Также увеличивается штраф за нарушение правил перевозки людей – с 100 руб. до 500 руб. Кроме того, за остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов, устанавливается наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 300 руб. (сейчас – предупреждение или штраф от 200 до 300 руб.). Нарушение пешеходом или иным лицом правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 200 руб. (в настоящее время предупреждение или штраф 100 руб.).