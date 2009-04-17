В Утешево выберут «Пуговку-2009»

17 апреля в 18 часов в центре культуры и досуга «Околица» (село Утешево) состоится конкурсно-развлекательная программа «Пуговка-2009». Возраст участниц – 5 лет.

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