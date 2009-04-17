В Утешево выберут «Пуговку-2009»

В программе - демонстрация мод, танцевальный конкурс, интеллектуальный конкурс «Умница», вокальный конкурс «Колыбельная кукле», домашнее задание.
Каждая участница удостоится звания в одной из номинаций.
Выбирать победителей будет жюри, в состав которого войдут дети дошкольного возраста.
Управа Калининского административного округа предоставила поощрительные призы всем участницам конкурса «Пуговка-2009».
Также в фойе центра откроется пасхальная выставка детского творчества «Красная горка», сообщает пресс-служба главы администрации Тюмени.