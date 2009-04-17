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В Утешево выберут «Пуговку-2009»

17 апреля 2009, 15:54
17 апреля в 18 часов в центре культуры и досуга «Околица» (село Утешево) состоится конкурсно-развлекательная программа «Пуговка-2009». Возраст участниц – 5 лет.
Сюжет
Тюмень

В программе - демонстрация мод, танцевальный конкурс, интеллектуальный конкурс «Умница», вокальный конкурс «Колыбельная кукле», домашнее задание.

Каждая участница удостоится звания в одной из номинаций.

Выбирать победителей будет жюри, в состав которого войдут дети дошкольного возраста.

Управа Калининского административного округа предоставила поощрительные призы всем участницам конкурса «Пуговка-2009».

Также в фойе центра откроется пасхальная выставка детского творчества «Красная горка», сообщает пресс-служба главы администрации Тюмени.

#Новости#Тюмень#Конкурсы#Таня#Культура
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