В Тюмени пройдет конкурс молодых аниматоров

К участию в конкурсе приглашаются педагоги-организаторы, вожатые, ведущие игровых программ, ди-джеи, аниматоры-ведущие, игротехники, шоумены, учащиеся и студенты в возрасте от 7 до 30 лет.
Участники в рамках конкурса выполнят следующие задания:
- Показ творческой визитки. Тема: «О себе в творческой форме» (концертный номер, песня), 3-5 минут;
- Проведение анимационной игры на массовой аудитории (возраст аудитории 10-14 лет), 10 минут;
- Конкурс-импровизация (игровые задания-ситуации предлагает жюри).
Прием заявок осуществляется с 10 по 22 апреля по адресу: Тюмень, ул. 30 лет Победы, 95/2, каб. 207, телефон 51-02-90.
Итоги конкурса подведут в двух возрастных категориях по номинациям лучший ведущий-аниматор, лучший педагог-организатор и лучший игротехник.