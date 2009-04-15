nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени пройдет конкурс молодых аниматоров

15 апреля 2009, 14:21
24 апреля в 14.00 по адресу в актовом зале средней школы № 65 состоится конкурс молодых аниматоров «Весенняя капель».
Сюжет
Тюмень

К участию в конкурсе приглашаются педагоги-организаторы, вожатые, ведущие игровых программ, ди-джеи, аниматоры-ведущие, игротехники, шоумены, учащиеся и студенты в возрасте от 7 до 30 лет.

Участники в рамках конкурса выполнят следующие задания:

- Показ творческой визитки. Тема: «О себе в творческой форме» (концертный номер, песня), 3-5 минут;

- Проведение анимационной игры на массовой аудитории (возраст аудитории 10-14 лет), 10 минут;

- Конкурс-импровизация (игровые задания-ситуации предлагает жюри).

Прием заявок осуществляется с 10 по 22 апреля по адресу: Тюмень, ул. 30 лет Победы, 95/2, каб. 207, телефон 51-02-90.

Итоги конкурса подведут в двух возрастных категориях по номинациям лучший ведущий-аниматор, лучший педагог-организатор и лучший игротехник.

#Новости#Тюмень#Конкурсы#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25