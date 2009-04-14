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В Великобритании выбрали самую заигранную песню

14 апреля 2009, 19:39
Песня "A Whiter Shade of Pale" британской рок-группы Procol Harum за последние 75 лет чаще всех других композиций звучала в общественных местах в Великобритании.

Как сообщает 14 апреля BBC News, об этом свидетельствует рейтинг, составленный по заказу BBC Radio 2.

Летом 1967 года "A Whiter Shade of Pale" в течение шести недель занимала верхние строчки британских хит-парадов. Как теперь выяснили эксперты, с тех пор она звучала в публичных местах страны чаще какой-либо иной песни. Комментируя результаты рейтинга BBC, вокалист Procol Harum Гари Брукер заявил, что первое место для него - "великая и непрошенная честь". В 2008 году Брукер был признан в суде единственным автором "A Whiter Shade of Pale". До этого на звание соавтора композиции претендовал органист Procol Harum Мэтью Фишер.

Второе место в рейтинге чаще всего исполняемых песен заняла композиция группы Queen "Bohemian Rhapsody". Третье место досталось песне "All I Have To Do Is Dream" группы Everly Brothers, четвертое - композиция "Love Is All Around" группы Wet Wet Wet, пятое - песне "I Do It For You" Брайана Адамса.

В первую десятку не попала ни одна композия The Beatles: три песни группы заняли 11-е, 13-е и 51-е места. Такое же количество мест получили песни Робби Уильямса. Его композиции попали на шестую, 16-ю и 56-ю строчки.

#Новости#Великобритания#Музыка#Таня#Культура
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