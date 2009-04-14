В Великобритании выбрали самую заигранную песню

Летом 1967 года "A Whiter Shade of Pale" в течение шести недель занимала верхние строчки британских хит-парадов. Как теперь выяснили эксперты, с тех пор она звучала в публичных местах страны чаще какой-либо иной песни. Комментируя результаты рейтинга BBC, вокалист Procol Harum Гари Брукер заявил, что первое место для него - "великая и непрошенная честь". В 2008 году Брукер был признан в суде единственным автором "A Whiter Shade of Pale". До этого на звание соавтора композиции претендовал органист Procol Harum Мэтью Фишер.