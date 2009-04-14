В столице Ямала открывается музейная выставка, посвященная 501-й стройке

На ней будут представлены экспонаты, доставленные экспедициями с объектов 501-й стройки, фотографии, карты и документы из фондов музейно-выставочного комплекса, образцы полезных ископаемых с месторождений Полярного Урала и рассказы о компаниях, которые строят железные дороги в Заполярье в наши дни. Об этом сообщила менеджер по связям с общественностью Ямало-Ненецкого Музейно-выставочного комплекса им. И.С.Шемановского Наталья Миракова.
В ходе выставки учащиеся познакомятся со страницами истории автономного округа, имеющими неоднозначную оценку в обществе. Кроме того, через представленные на ней артефакты, воспоминания и документы посетители получат свое представление об этом эпизоде нашей истории.
Отметим, первые музейные выставки о 501-й стройке рассказывали, в основном, о трагедии узников железнодорожного подразделения ГУЛАГа. В последнее время все больше приходит осознание грандиозности замысла этого строительства. Обнаружение в шестидесятых годах двадцатого века огромных запасов углеводородов в Западной Сибири заставило вновь задуматься о транспортных путях. Отныне транспортная магистраль уже не выглядит сумасшедшим проектом недальновидного диктатора, а «Мертвая дорога» начинает постепенно оживать. Проект «Урал промышленный - Урал Полярный» позволяет надеяться на окончание строительства, начатого в середине двадцатого века, но незавершенного в силу многих причин транспортного коридора через Ямал.