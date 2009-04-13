Тюмень: у бродячих собак началось весеннее обострение

В тюменский травматологический пункт круглые сутки приезжают и приходят порезанные, поломанные и укушенные граждане. Причем, весной последних становится все больше. Ежегодно в травматологию после укуса собак обращается более полутора тысяч тюменцев. В большинстве случаев, если их не трогать, то и животные останутся к человеку равнодушными. «Кусать всегда, кусать везде» - девиз бродячих псов, которые слегка не в себе. С приходом весны наступает пора «собачьих свадеб». Они собираются в стаи и бывают очень агрессивны. Иногда люди сами дразнят собак или палкой их ударят или камнем, или просто закричат.