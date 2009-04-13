Тюмень: у бродячих собак началось весеннее обострение

В этом году за три с половиной месяца только на территории Ленинского округа Тюмени отловлено 196 собак. За прошлый год - около тысячи. Некоторые сердобольные тюменцы прикармливают, забывая, что бесхозные собаки - не самые лучшие соседи для маленьких детей.
В тюменский травматологический пункт круглые сутки приезжают и приходят порезанные, поломанные и укушенные граждане. Причем, весной последних становится все больше. Ежегодно в травматологию после укуса собак обращается более полутора тысяч тюменцев. В большинстве случаев, если их не трогать, то и животные останутся к человеку равнодушными. «Кусать всегда, кусать везде» - девиз бродячих псов, которые слегка не в себе. С приходом весны наступает пора «собачьих свадеб». Они собираются в стаи и бывают очень агрессивны. Иногда люди сами дразнят собак или палкой их ударят или камнем, или просто закричат.
В каждом округе Тюмени при службе заказчика есть специальная служба отлова бродячих собак. Вот их телефоны: Ленинский административный округ - 20-20-76, Калининский - 43-27-80, Центральный - 43-38-74, Восточный - 41-69-05.
По сигналам горожан специалисты выезжают на место, отлавливают собак и привозят в питомник. Дальше у каждого пса своя участь.
«Стерилизуют которых собак, которых отпускают. Есть собаки, которых забирают, жителям отдают. Не всех усыпляют, а только больных», - пояснил начальник санитарного отдела службы заказчика Ленинского административного округа Тюмени Тамара Полищук.
И всё-таки большая часть из них стерилизуется и выпускается на свободу. Специалисты говорят, эффект от сегодняшних действий городской администрации наступит в лучшем случае лет через пять-шесть. Когда на смену нынешнему поколению бродяжек, благодаря их стерилизации, не придёт следующее. А жить без опаски хочется уже сегодня. Современная индустрия предлагает целый арсенал против нападения животных. Например, в оружейных магазинах Тюмени повышенным спросом пользуются приборы размером с сотовый телефон, питание от батарейки «крона». При нажатии кнопки идет ультразвук. Для человека это безопасно, а для собаки неприятно.
Кинологи - люди, которые с барбосами на «ты», говорят, если на вашем пути собачья стая, лучше ее обойти. Если столкновение неизбежно, бежать бесполезно. Надо встать, успокоиться и звать на помощь. Можно попытаться обмануть пса, сделать вид, что ты поднимаешь с земли камень, даже если там его нет. Ну, а если пёс решил тебя укусить, остается принять бой. И лучше делать это не голыми руками.
Все специалисты сходятся к единому мнению: рецепта от нападения бродячих собак просто нет. Один из способов, если собаки уже кидаются на вас, можно применить петарду и бросить ее. Собаки испугаются резкого хлопка и разбегутся.