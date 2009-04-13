nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Прицкеровскую премию 2009 года получил Петер Цумтор

13 апреля 2009, 10:11
Швейцарский архитектор Петер Цумтор (Peter Zumthor) получил престижную Прицкеровскую премию 2009 года, передает в воскресенье агентство Associated Press.

Жюри премии, состоящее из именитых архитекторов, писателей, дизайнеров и ученых, отметило его "вечные постройки, подпитываемые культурами, в которых они возникли, и проявляющими уважение к окружению".

"Его здания обладают внушительным присутствием, вновь и вновь демонстрируя нам, что скромность в подходах и дерзость результата не всегда являются взаимоисключающими. Смирение сопутствует силе", - говорится в решении жюри.

В беседе с корреспондентом агентства 65-летний архитектор напомнил, что всегда создает все здание целиком. "Надеюсь, эта премия даст надежду молодежи: они скажут, если Цумтор делает так, то и у нас должно получиться создавать целое здание, а не рисовать только детали и фасады", - добавил он.

Цумтор родился в Базеле в семье мебельщика. Отучившись пять лет по профессии отца, он решил заняться архитектурой. В 1979 году, уйдя с должности консультанта по строительству при правительстве кантона Граубюнден, архитектор основал собственное бюро в коммуне Хальденштайн, где и работает по сей день с 15 сотрудниками.

Архитектор является лауреатом Premium Imperiale, присуждаемой императорской семьей Японии за вклад в искусство, а также удостоен Архитектурной медали Фонда Томаса Джефферсона. В 2007 году он был приглашен отбирать поступившие на конкурс проекты нового Пермского художественного музея.

Лауреат Прицкеровской премии, учрежденной владельцами сети отелей Hyatt в 1979 году, получает 100 тысяч долларов и памятный бронзовый медальон. Церемония чествования Цумтора пройдет в мае 2009 года в Буэнос-Айресе.

#Новости#Архитектура#Премия#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25