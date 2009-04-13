Прицкеровскую премию 2009 года получил Петер Цумтор

В беседе с корреспондентом агентства 65-летний архитектор напомнил, что всегда создает все здание целиком. "Надеюсь, эта премия даст надежду молодежи: они скажут, если Цумтор делает так, то и у нас должно получиться создавать целое здание, а не рисовать только детали и фасады", - добавил он.