Прицкеровскую премию 2009 года получил Петер Цумтор

Жюри премии, состоящее из именитых архитекторов, писателей, дизайнеров и ученых, отметило его "вечные постройки, подпитываемые культурами, в которых они возникли, и проявляющими уважение к окружению".
"Его здания обладают внушительным присутствием, вновь и вновь демонстрируя нам, что скромность в подходах и дерзость результата не всегда являются взаимоисключающими. Смирение сопутствует силе", - говорится в решении жюри.
В беседе с корреспондентом агентства 65-летний архитектор напомнил, что всегда создает все здание целиком. "Надеюсь, эта премия даст надежду молодежи: они скажут, если Цумтор делает так, то и у нас должно получиться создавать целое здание, а не рисовать только детали и фасады", - добавил он.
Цумтор родился в Базеле в семье мебельщика. Отучившись пять лет по профессии отца, он решил заняться архитектурой. В 1979 году, уйдя с должности консультанта по строительству при правительстве кантона Граубюнден, архитектор основал собственное бюро в коммуне Хальденштайн, где и работает по сей день с 15 сотрудниками.
Архитектор является лауреатом Premium Imperiale, присуждаемой императорской семьей Японии за вклад в искусство, а также удостоен Архитектурной медали Фонда Томаса Джефферсона. В 2007 году он был приглашен отбирать поступившие на конкурс проекты нового Пермского художественного музея.
Лауреат Прицкеровской премии, учрежденной владельцами сети отелей Hyatt в 1979 году, получает 100 тысяч долларов и памятный бронзовый медальон. Церемония чествования Цумтора пройдет в мае 2009 года в Буэнос-Айресе.