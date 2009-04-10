В Ялуторовске дети с ограниченными возможностями сыграют в КВН

Организаторами мероприятия выступают МАУ «Молодежный социально-деловой центр», МАУ «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения» и Ялуторовская организация Всероссийского Общества Инвалидов.
В программе мероприятия выступление команд в трех конкурсах:
• Визитка на тему «Не знаем как у Вас…»
• Разминка – «Ох, и погуляли!»
• Домашнее задание – «Мир без границ»
Всего в игре примет участие три команды: сборная команда школ города Ялуторовска, филиал Тюменского Государственного Нефтегазового Университета и коррекционная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.
По итогам выступления все команды будут награждены грамотами и подарками. По результатам игры будет сформирована сборная команда города Ялуторовска для участия в играх областного фестиваля КВН.