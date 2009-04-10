В Ялуторовске дети с ограниченными возможностями сыграют в КВН

10 апреля на базе МАУ «Молодежный социально-деловой центр» с целью создания условий для удовлетворения потребностей в творческой самореализации и в рамках празднования 350-летия города Ялуторовск состоится городской кубок КВН для детей с ограниченными возможностями.