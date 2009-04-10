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В Ялуторовске дети с ограниченными возможностями сыграют в КВН

10 апреля 2009, 12:36
10 апреля на базе МАУ «Молодежный социально-деловой центр» с целью создания условий для удовлетворения потребностей в творческой самореализации и в рамках празднования 350-летия города Ялуторовск состоится городской кубок КВН для детей с ограниченными возможностями.

Организаторами мероприятия выступают МАУ «Молодежный социально-деловой центр», МАУ «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения» и Ялуторовская организация Всероссийского Общества Инвалидов.

В программе мероприятия выступление команд в трех конкурсах:

• Визитка на тему «Не знаем как у Вас…»

• Разминка – «Ох, и погуляли!»

• Домашнее задание – «Мир без границ»

Всего в игре примет участие три команды: сборная команда школ города Ялуторовска, филиал Тюменского Государственного Нефтегазового Университета и коррекционная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.

По итогам выступления все команды будут награждены грамотами и подарками. По результатам игры будет сформирована сборная команда города Ялуторовска для участия в играх областного фестиваля КВН.

#Новости#КВН#Ялуторовск#Таня#Культура
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