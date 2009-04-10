Коренные народы Севера встретят весну в Тюмени

В список мероприятий праздника вошло и северное многоборье, включающее в себя бег, тройные прыжки, прыжки через нарты, перетягивание палки, а также состязание в меткости. Для детей будут организованы специальные конкурсы и викторины. По традиции, праздник завершится за столом, который украсят пирогами, и ягодами. Как сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области, старейшины праздника приготовят в большом котле национальную кашу из дичи – саламат и традиционную уху из муксуна. А чтобы обеспечить счастливый год своей семье, матери новорожденных детей должны на удачу завязать яркую ленточку на березовой ветке.