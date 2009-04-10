Коренные народы Севера встретят весну в Тюмени

Ежегодно, 7 апреля по традиционному календарю коренные народы Севера отмечают праздник весны. Ворона ассоциируется с пробуждением земли и началом новой жизни Северной природы. 11 апреля «Вороний день» — праздник весны и веселья - отметят в Тюменской области. В археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском будут проходить народные гуляния, в которые войдут спортивно-массовые мероприятия, соревнования по национальным видам спорта, театрализованное представление и концертная программа.
По народной традиции все гости фестиваля примут участие в национальном обряде освещения огнем. Далее в обширной программе праздника пройдут мастер-классы по народным промыслам, выставки, концертная программа с участием национального ансамбля «Хатл Эви» («Дочь Солнца»), ансамбля «Землячество Югра», выступление самодеятельных артистов и даже оживет народная легенда. Весь день будут звучать близкие ханты и манси мелодии, будут исполняться народные танцы под звуки национального инструмента санквылтап.
В список мероприятий праздника вошло и северное многоборье, включающее в себя бег, тройные прыжки, прыжки через нарты, перетягивание палки, а также состязание в меткости. Для детей будут организованы специальные конкурсы и викторины. По традиции, праздник завершится за столом, который украсят пирогами, и ягодами. Как сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области, старейшины праздника приготовят в большом котле национальную кашу из дичи – саламат и традиционную уху из муксуна. А чтобы обеспечить счастливый год своей семье, матери новорожденных детей должны на удачу завязать яркую ленточку на березовой ветке.
Встреча весны пройдет 11 апреля в Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевское. Начало в 12.00. br>