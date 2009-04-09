Новинки российского проката: "Форсаж-4" и "Гран Торино"

Кроме того, в кинотеатрах можно будет посмотреть и режиссерский дебют голливудского сценариста Кауфмана "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (США, 2008, Чарли Кауфман). Фильм о театральном режиссере (Филип Сеймур Хоффман), который для своей новой пьесы строит макет Нью-Йорка. Также в ролях Мишель Уильямс, Кэтрин Кинер, Дженнифер Джейсон Ли, Эмили Уотсон, Саманта Мортон, Дайана Уист, Хоуп Девис и Том Нунан.