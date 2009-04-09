Новинки российского проката: "Форсаж-4" и "Гран Торино"

В четверг на экраны российских кинотеатров выходит продолжение успешной истории о стритрейсерах "Форсаж-4" (США, 2009, Джастин Лин). Два незаконопослушных шофера (Пол Уокер и Вин Дизель) решают помочь федеральным службам в поимке очередного наркоторговца. Также в ролях Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Лэс Алонсо, Гэл Гэдот, Джон Ортис, Сун Канг, Кафи Натей и Уилмер Калдерон, пишет "Время новостей".
В прокат выходит и новый фильм Клинта Иствуда "Гран Торино" (США, 2008, Клинт Иствуд). Совершеннолетний представитель нацменьшинства пытается угнать коллекционный автомобиль у ветерана корейской компании Уолта Ковальского (Клинт Иствуд), а вместо этого получает несколько неоценимых уроков жизни: ветеран берет его под свою опеку.
Фильм выдвигался на "Золотой глобус" в категории "Лучшая американская песня", музыку к которой написал сам Клинт Иствуд. Также в ролях Джеральдин Хьюз, Би Ван, Кристофер Карли, Брайан Хэйли, Кори Хардрикт, Брайан Хоуи, Остин Дуглас Смит и Дрима Уокер.
В прокате появится и комедия "Крошка из Беверли-Хиллз" (США, 2008, Раджа Госнелл). История о собачке породы чихуахуа (в оригинале за нее разговаривает Дрю Бэрримор) оказалась потеряна в столице Мексики и вместо привычных собачьих бутиков сталкивается с настоящей жизнью. В ролях Пайпер Перабо, Джейми Ли Кертис, Маноло Кардона, Хосе Яспик, Али Хиллис, Мори Стерлинг, Ни Зейно и Хуан Карлос Мартин.
На экраны выходит и российско-кубинская картина "Океан" (Россия, 2008, Михаил Косырев-Нестеров). Драма о небогатом кубинском рыбаке, которого перипетии личной жизни вынудили отправиться из своей провинции в Гавану. В ролях Джордж Луис Кастро, Монсе Дуале Гонсалес, Алина Родригес Руис, Янаси Дана и Нардо Флорес.
Кроме того, в кинотеатрах можно будет посмотреть и режиссерский дебют голливудского сценариста Кауфмана "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (США, 2008, Чарли Кауфман). Фильм о театральном режиссере (Филип Сеймур Хоффман), который для своей новой пьесы строит макет Нью-Йорка. Также в ролях Мишель Уильямс, Кэтрин Кинер, Дженнифер Джейсон Ли, Эмили Уотсон, Саманта Мортон, Дайана Уист, Хоуп Девис и Том Нунан.