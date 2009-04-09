Испанская «Страсть» победила тюменский холод

При слове «фламенко» в первое мгновение представляются агрессивная испанка и ее черно-красное платье. Однако театр на то и театр, чтобы показывать развитие действия постепенно – от предисловия к эпилогу. Первыми на сцене появились музыканты – те, кто задает настроение всему спектаклю, под их аккорды вышли танцоры-мужчины, и только когда они приворожили к себе зрителей, те смогли увидеть вожделенных испанских красавиц. Но не в красном, а голубом. Впрочем, холодный тон костюма не помешал восприятию страстного, но пока немного сдержанного танца. И, наконец, на сцену вышла сама Нати – яркая женщина с бесподобным контральто.