Испанская «Страсть» победила тюменский холод

При слове «фламенко» в первое мгновение представляются агрессивная испанка и ее черно-красное платье. Однако театр на то и театр, чтобы показывать развитие действия постепенно – от предисловия к эпилогу. Первыми на сцене появились музыканты – те, кто задает настроение всему спектаклю, под их аккорды вышли танцоры-мужчины, и только когда они приворожили к себе зрителей, те смогли увидеть вожделенных испанских красавиц. Но не в красном, а голубом. Впрочем, холодный тон костюма не помешал восприятию страстного, но пока немного сдержанного танца. И, наконец, на сцену вышла сама Нати – яркая женщина с бесподобным контральто.
В лучших традициях классического театра, Нати Меладо оставила все самое «вкусное» на финальную часть. Появились и тореадор, и нескромные движения, присущие аутентичному фламенко. Вот только красных юбок не было. Ведь Нати показывает народный испанский танец, а в народе, как известно, в костюмах не ходят.
Труппу Меладо два раза вызывали на бис. Нати спела «Подмосковные вечера», конечно, на испанском. И в тот момент, когда вся публика стояла на ногах, она могла убедиться, что все, что было до этого – это жизнь, а не спектакль: танцоры так же, как во время выступления, шутили, подбадривали друг друга криками, и танцевали все, включая музыкантов и зрителей