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«Экспериментальный Шекспировский Театр» вернулся в Тюмень с успехом

9 апреля 2009, 12:55
Стенд тюменского молодежного «Экспериментального Шекспировского Театра» был признан лучшим на 4-ой театральной ярмарке "PRO-Театр 2009", проводимой с 3 по 5 апреля 2009 года в рамках 15-го юбилейного фестиваля "Золотая маска" Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) и Министерством культуры Российской Федерации.
Сюжет
Тюмень

Напомним, театр под руководством Алексей Ушакова завоевал любовь тюменского зрителя такими спектаклями, как «Ромео и Джульетта» и сурдо-драмой «Сонеты». Поездка на ярмарку стала весомым событием для труппы. Стенд Шекспировского театра посетили известные в театральной среде личности, в частности, генеральный директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина, а также спецпредставитель президента России по вопросам международного культурного сотрудничества, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой. Кроме того, «Экспериментальный Шекспировский Театр» получил множество деловых и творческих предложений.

В ближайших планах театра – сотрудничество с «Театральной паутиной» и «Культу.ру».Кроме того, идут переговоры о длительных проектах с «Открытой сценой» и театром из Баку, под вопросом пока поездка на фестиваль в Варне.

Тюменский зритель увидит обещанный спектакль «Оркестр продолжал играть» лишь в середине мая. Показ будет приурочен к Дню памяти жертв СПИДа.

#Новости#Театр#Тюмень#Таня#Культура
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