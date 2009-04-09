«Экспериментальный Шекспировский Театр» вернулся в Тюмень с успехом

Напомним, театр под руководством Алексей Ушакова завоевал любовь тюменского зрителя такими спектаклями, как «Ромео и Джульетта» и сурдо-драмой «Сонеты». Поездка на ярмарку стала весомым событием для труппы. Стенд Шекспировского театра посетили известные в театральной среде личности, в частности, генеральный директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина, а также спецпредставитель президента России по вопросам международного культурного сотрудничества, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой. Кроме того, «Экспериментальный Шекспировский Театр» получил множество деловых и творческих предложений.