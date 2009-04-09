Ансамбль "Вечёрка" порадует тюменцев душевными песнями

«ВЕЧЁРКА» - это ансамбль, состоящий из мастеров исполнительского искусства. Он обладает неповторимым звучанием, в котором сочетаются академическая филигранность исполнения с мощным проявлением русского духа. На концертах ансамбля звучат песни Александра Заволокина, популярные народные и авторские песни в стиле «ретро», а также инструментальные пьесы в исполнении музыкантов ансамбля из народного и даже классического репертуара. Традиционно в программе концерта есть место для народных талантов: гармонистов, плясунов, частушечников и совместная пляска со зрителями. Каждый концерт ансамбля - это событие, которое не оставляет ни одного равнодушного среди поклонников заволокинского жанра, и каждый раз объединяет сердца русских людей!