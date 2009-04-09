Ансамбль "Вечёрка" порадует тюменцев душевными песнями

В составе ансамбля: Антон Заволокин (флейта, гармонь), Иван Адыбаев (баян), Иван Нагибнев (домра-контрабас, вокал), Андрей Киреев (вокал, тамбурин, гармонь), Ольга Занина (вокал), Галина Юдина (вокал).
Ансамбль «ВЕЧЁРКА», под руководством Заслуженного артиста России Александра Дмитриевича Заволокина был создан в ноябре 1999 года. Название ансамбля символично, т.к. раньше на вечерках собиралась молодежь, которая посредством общения, игры на музыкальных инструментах и формировала свое мировоззрение. Стиль ансамбля можно назвать импровизационным, живым, всегда непредсказуемым. За девять лет коллективом проведено около двух тысяч концертных выступлений: это вся Западная Сибирь, Архангельск, Тверь, Киров, Удмуртия, Красноярск, Иркутская обл., Казахстан, Белоруссия, Германия, Австрия. С каждым годом география ансамбля расширяется, остается неизменным живой звук, верность стилю, всегда благодарный зритель.
«ВЕЧЁРКА» - это ансамбль, состоящий из мастеров исполнительского искусства. Он обладает неповторимым звучанием, в котором сочетаются академическая филигранность исполнения с мощным проявлением русского духа. На концертах ансамбля звучат песни Александра Заволокина, популярные народные и авторские песни в стиле «ретро», а также инструментальные пьесы в исполнении музыкантов ансамбля из народного и даже классического репертуара. Традиционно в программе концерта есть место для народных талантов: гармонистов, плясунов, частушечников и совместная пляска со зрителями. Каждый концерт ансамбля - это событие, которое не оставляет ни одного равнодушного среди поклонников заволокинского жанра, и каждый раз объединяет сердца русских людей!
Александр Дмитриевич Заволокин вместе с братом Геннадием стоял у истоков телепередачи Первого канала «Играй, гармонь!», которая переросла во всероссийское движение. Братья Заволокины в середине 80-х всколыхнули страну исполнением частушек (которых они собрали более ста тысяч), и своих авторских песен под гармонь и балалайку. Искренность исполнения, сибирский колорит, неповторимая теплота и слияние тембров – все это характеризовало этот неповторимый дуэт, который уже в наши дни считается классикой.
Александр Дмитриевич - автор более пятисот песен, многие из них стали очень любимы народом, это лирические «Крушина», «Танго под баян», «Горят рябины», патриотические «Ясноглазая Русь», «Поет о России гармонь» и многие другие, автор нескольких книг, сборников частушек и побасенок.