Вручена поэтическая стипендия памяти Бродского

Звягинцев, выпускник Архитектурного института, опубликовал четыре сборника: "Спинка пьющего из лужи", "Законная область притворства", "Крым НЗ", "Туц". Последняя книга номинировалась на премию Андрея Белого в 2008 году.
В предыдущие годы лауреатами поэтических наград Фонда стипендий памяти Иосифа Бродского становились Борис Херсонский, Тимур Кибиров, Михаил Айзенберг, Елена Шварц, Сергей Стратановский, Владимир Строчков.
Фонд стипендий памяти Иосифа Бродского присуждает также награды для художников. Имя лауреата 2009 года еще не объявлено.