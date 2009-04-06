К 24 годам заключения приговорены две тюменки за жестокое убийство соперницы

В тот же день около 14 часов злоумышленницы, вооружившись ножом, на автомобиле «Мазда-Демио» подъехали к месту работы своей жертвы и под надуманным предлогом (якобы доставлены цветы) вызвали ее на улицу. Когда молодая женщина вышла, то Иванус инсценировала «случайную» встречу и предложила ей сесть в машину, чтобы поговорить. Как только женщина оказалась в автомобиле, злодейки сообщили, что их общие знакомые попали в дорожно-транспортное происшествие и нужно обязательно ехать к месту аварии. Обманным путем Иванус и Давидюк вывезли свою жертву в лесной массив на 24 км Червишевского тракта и убили, после чего скрылись с места происшествия.