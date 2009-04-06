К 24 годам заключения приговорены две тюменки за жестокое убийство соперницы

Следствием установлено, что они 1 апреля 2008 года около 15 часов в лесном массиве на 24 км Червишеского тракта Тюменского района зарезали 34-летнюю женщину, к которой накануне ушел сожитель Ольги Иванус.
Иванус с 2006 года проживала с гражданским мужем. В июле 2007 года мужчина устроился на работу водителем в один из тюменских таксомоторных парков, а в декабре того же года у него завязался роман с диспетчершей. Вскоре об этом стало известно Иванус. Выяснив отношения с соперницей, она смогла на какое-то время вернуть мужчину, но 31 марта 2008 года он вновь ушел к любовнице. Накануне трагедии Иванус отправила разлучнице СМС-сообщение угрожающего характера.
1 апреля Ольга Иванус пожаловалась Оксане Давидюк на свою соперницу. Давидюк, которую тоже бросил сожитель, предложила убить разлучницу, на что Иванус согласилась.
В тот же день около 14 часов злоумышленницы, вооружившись ножом, на автомобиле «Мазда-Демио» подъехали к месту работы своей жертвы и под надуманным предлогом (якобы доставлены цветы) вызвали ее на улицу. Когда молодая женщина вышла, то Иванус инсценировала «случайную» встречу и предложила ей сесть в машину, чтобы поговорить. Как только женщина оказалась в автомобиле, злодейки сообщили, что их общие знакомые попали в дорожно-транспортное происшествие и нужно обязательно ехать к месту аварии. Обманным путем Иванус и Давидюк вывезли свою жертву в лесной массив на 24 км Червишевского тракта и убили, после чего скрылись с места происшествия.
5 апреля труп погибшей обнаружил один из жителей Тюмени, резавший в тот день в лесу прутья для метлы.
7 апреля злоумышленницы были задержаны правоохранительными органами, сообщает прокуратура области.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Тюменской области доказательств признал Ольгу Иванус и Оксану Давидюк виновными по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ и приговорил каждую к 12 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, с осужденных в пользу матери погибшей взыскан 1 млн. рублей в счет компенсации морального вреда.