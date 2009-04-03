В центре города тюменца убили из травматического пистолета

Следствием установлено, что вечером 23 февраля 2009 года к ранее судимому за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Матвееву пришёл его знакомый. Решив отдохнуть, молодые люди вместе направились в центральную часть областного центра, где планировали посетить одно из развлекательных заведений. Выходя из дома, Матвеев взял с собой заряженный травматический пистолет, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Находясь на улице Ленина Тюмени Матвеев зашёл в ресторан «Ермолаев», чтобы узнать, имеются ли там свободные места. Его друг с этой же целью прошёл в расположенное неподалёку кафе «37».
Через некоторое время вышедший на улицу Матвеев увидел, что его друг ссорится с двумя незнакомыми молодыми людьми. Решив помочь приятелю, злоумышленник достал пистолет и, подойдя к одному из соперников, приставил ствол к его щеке и выстрелил, после чего скрылся. От полученных повреждений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Учитывая, что раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось, материалы возбуждённого уголовного дела были переданы во вновь созданный следственный отдел по Тюмени, основной задачей которого является работа по раскрытию преступлений, совершённых в условиях неочевидности.
Проанализировав материалы дела, следователи подготовили план расследования, выдвинули ряд версий и запланировали следственно-оперативные мероприятия для их проверки. В результате чёткой реализации плановых мероприятий при содействии работников Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области личность подозреваемого была установлена.
26 марта 2009 года Матеева задержали и по решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, заключили под стражу.
Органами предварительного следствия Матвееву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.