В центре города тюменца убили из травматического пистолета

Через некоторое время вышедший на улицу Матвеев увидел, что его друг ссорится с двумя незнакомыми молодыми людьми. Решив помочь приятелю, злоумышленник достал пистолет и, подойдя к одному из соперников, приставил ствол к его щеке и выстрелил, после чего скрылся. От полученных повреждений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия.